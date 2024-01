[Comune Palermo] Ottava Circoscrizione. Solidarietà al vice presidente del Consiglio di Circoscrizione Glorioso

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 «Il Consiglio e la Presidenza dell’Ottava Circoscrizione del Comune di

Palermo esprimono profonda solidarietà nei confronti del consigliere Nicola

Glorioso, vice presidente del Consiglio di Circoscrizione, che sabato

scorso è rimasto vittima di una vergognosa aggressione verbale, di

intollerabili ingiurie, di ingiustificate offese e di arroganti minacce,

rivolte in suo danno mentre partecipava in piazza Croci all’evento

organizzato per manifestare sgomento e sdegno nei confronti del grave

episodio di maltrattamento animale che qualche giorno fa ha provocato la

cruenta e tragica morte del cane Aron per mano del suo scriteriato padrone.

In particolare, il consigliere Glorioso avrebbe avuto la colpa di invitare

il promotore della manifestazione – con toni incontestabilmente pacati – a

moderare la rabbia, la smoderatezza e lo squilibrio con cui augurava

reiteratamente al reo, peraltro soggetto con conclamati disturbi psichici,

di “fare la stessa fine” del cane, cioè morire arso vivo.

Al di là del merito della questione, appare alquanto grave che nel corso di

tale adunanza non siano stati in alcun modo garantiti dagli organizzatori

né la minima libertà di opinione né il democratico confronto.

Ciò che è ben più grave, però, è che al consigliere Glorioso siano state

urlate al megafono gratuite ingiurie e immotivate offese, aizzando contro

di lui i numerosi e accalcati presenti, mettendo seriamente a rischio la

sua incolumità fisica.