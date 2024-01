(ARC) Territorio: Zilli, in bilancio Regione Fvg priorit a sicurezza scuole

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Nuova area attrezzata per la primaria di Rive d’Arcano

Rive D’Arcano, 16 gen – “L’impegno della Giunta Fedriga per

garantire sicurezza in termini di adeguamento antisismico ed

efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio

scolastico ? prioritario fin dal primo giorno di mandato”.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ? intervenuta

oggi a Rive D’Arcano all’inaugurazione della nuova area

attrezzata della scuola primaria ed ha voluto ribadire l’impegno

della Regione Friuli Venezia Giulia nel destinare importanti

risorse alla riqualificazione degli edifici scolastici su tutto

il territorio regionale.

“Una delle leve d’azione principali delle nostre scelte

finanziarie riguarda, infatti, le scuole e in particolare la loro

messa in sicurezza – ha specificato Zilli -. Per l’annualit? 2024

abbiamo inserito a bilancio 29 milioni di euro per l’edilizia

scolastica, cui si sommano 15 milioni dalla concertazione. Dato

quest’ultimo che cresce fino a superare i 32 milioni di euro se

considerato l’intero triennio ’24-’26.

Una spinta importante per completare gli interventi sulle scuole

della nostra Regione arriva anche dal Pnrr, che mette a

disposizione del territorio 136 milioni di euro”.

Quanto al Comune di Rive D’Arcano, nelle due concertazioni

’22-’24 e ’23-’25 sono programmati stanziamenti ulteriori per un

milione e 384mila euro da destinare a prossimi interventi di

efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica della

scuola primaria, di cui si ? inaugurata oggi l’area esterna di

circa mille metri quadrati, destinata all’attivit? motoria e alle

lezioni all’aperto degli alunni.

“L’area che inauguriamo oggi – ha aggiunto l’assessore Zilli – ?

un tassello importante per garantire ai piccoli studenti di poter

vivere e svolgere le proprie attivit? sportive e di gioco in un

ambiente attrezzato, sano e sicuro. L’impegno di consegnare ai

nostri studenti scuole rinnovate e prive di pericoli e spazi

adeguati per una crescita sana, anche al di fuori delle aule di

studio, ? uno degli obiettivi che l’Amministrazione Fedriga ha

ritenuto fondamentali fin dal primo giorno: per questo motivo

come Regione siamo orgogliosi di affiancare le amministrazioni

comunali in investimenti che accrescono il benessere delle nuove

generazioni. A bambine e bambini dico: abbiate cura di questi

spazi e arricchiteli dei vostri sogni”.

Il contributo regionale ? di 386 mila euro, in questo caso

derivanti dalla concertazione tra Regione e la cessata Uti

“Collinare”, trasferiti all’amministrazione comunale, che ha

aggiunto 65 mila euro di fondi propri, per l’esecuzione

dell’opera.

Lo spazio ? stato suddiviso in tre zone, ciascuna con una

pavimentazione diversa: la prima, destinata all’attivit? motoria

e ai giochi pi? animati, occupa quasi met? della superficie

totale ed ? stata rivestita con un manto sintetico che permette

una maggiore protezione in caso di caduta; la seconda, posta al

centro, ? stata coperta da erba sintetica ad alta resistenza

contro gli agenti atmosferici e trattata contro l’aggressione dei

raggi ultravioletti; la terza infine ? stata lasciata in erba

naturale. Sono stati inoltre piantumati alcuni alberi di medie

dimensioni e posizionati tavoli, panchine, una struttura-gioco

per i pi? piccoli e un gazebo che garantisca un ulteriore

ombreggiamento. Nel 2024 ? previsto l’acquisto di ulteriori

attrezzature ludico-sportive.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gabriele Contardo e la

dirigente scolastica dell’I.C. di San Daniele Tiziana Bortoluzzi.

ARC/SSA/gg

161604 GEN 24