CS Ipovedenti piazzale stazione

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Comunicato Stampa

Ciechi e Ipovedenti al piazzale della stazione: nuovi semafori vocali, dispositivi con indicazioni vocali e un cellulare dedicato per ricevere assistenza

Pordenone, 15/01/2024

Questo pomeriggio si è svolto l’incontro tra l’Amministrazione, rappresentata dall’assessore alla viabilità e trasporti Lidia Diomede, e i rappresentanti dell’Unione Ciechi e Ipovedenti (UCI) sezione di Pordenone per fare il punto sulla questione, a suo tempo sollevata dall’UCI in relazione alle criticità rilevate sul piazzale dell’autostazione (di fronte alla stazione dei treni) con l’inizio della sperimentazione del nuovo sistema di Trasporto Pubblico Locale TPL.

Da giugno si sono susseguiti vari incontri e sopralluoghi per individuare tutti i correttivi che possono essere applicati per migliorare la fruibilità di quest’area da parte degli ipovedenti. Ci si riferisce soprattutto all’attraversamento pedonale fronte Stazione e al nuovo capolinea del servizio TPL nel medesimo piazzale. Grazie al lavoro degli uffici, al confronto con l’UCI e alla disponibilità di ATAP, sono state individuate alcune soluzioni.