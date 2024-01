La regina Margherita lascia il trono di Danimarca

(AGENPARL) - ROMA, 14 Gennaio 2024 - Il popolo danese si è riunito oggi, domenica, per assistere alla regina Margrethe II, la regina che ha regnato più a lungo nella storia del paese, mentre consegnava il trono al figlio maggiore, Frederik, nel palazzo del Parlamento a Copenaghen.

La regina Margrethe aveva annunciato a Capodanno la sua decisione di abdicare al trono dopo 52 anni, diventando la prima a rinunciare al trono di Danimarca in quasi 900 anni. Persone provenienti da tutta la Danimarca si sono riversate nella capitale per assistere all’evento.

Non ci sarà alcuna cerimonia di incoronazione come in Gran Bretagna, ma l’inaugurazione avviene nel momento in cui la regina Margrethe firma il documento di abdicazione al trono a favore del principe ereditario.