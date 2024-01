(ACON) SETTIMANA IN CR. IN COMMISSIONE AUDIZIONI SU ARRIVA UD E COOPERAZIONE

(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 14 gen – Due sedute della IV Commissione

permanente, che si occupa di Territorio e Ambiente, e una seduta

della III Commissione, competente sui temi della Salute, al

centro dell’attivit? del Consiglio regionale nella settimana che

si apre domani.

Intensa si preannuncia la giornata di lavori di marted? 16

gennaio nel palazzo di piazza Oberdan a Trieste, dove la Quarta –

presieduta dal consigliere leghista Alberto Budai – dedicher? la

seduta mattutina (10-13.30) alla discussione di una serie di

interrogazioni a risposta scritta (Irs) e a risposta orale (Iro),

presentate dai consiglieri Furio Honsell (Open Sinistra Fvg),

Rosaria Capozzi (M5S), Nicola Conficoni (Pd), Giulia Massolino

(Patto-Civica), Diego Moretti (Pd), Laura Fasiolo (Pd), Marco

Putto (Patto-Civica) ed Enrico Bullian (Patto-Civica).

La seduta pomeridiana, prevista a partire dalle 14.30, prevede

ancora una risposta a un’interrogazione di Conficoni prima delle

comunicazioni dell’assessore alla Difesa dell’ambiente, Fabio

Scoccimarro, sull’ordine del giorno predisposto dal consigliere

Pozzo relativamente ai contributi per la rimozione e lo

smaltimento dell’amianto dalle coperture.

Il giorno successivo, mercoled? 17, IV Commissione ancora al

lavoro nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, per le risposte

degli assessori alle interrogazioni di Massimo Moretuzzo,

Massolino e Bullian (Patto-Civica) e quindi per un’importante

audizione sulla situazione organizzativa, lavorativa e gestionale

nell’azienda di trasporti Arriva Udine spa, alla presenza

dell’assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante. Sono

chiamati a relazionare all’aula presidente e direttore generale

di Arriva Udine, oltre ai rappresentanti delle sigle sindacali

Asi, Filt Cgil, Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal.

Gioved? 18 sar? invece la III Commissione, presieduta da Carlo

Bolzonello (Fedriga presidente), a dedicarsi ai temi della

cooperazione sociale attraverso l’audizione dei presidenti di

Agci solidariet? Fvg, Confcooperative Federsolidariet? Fvg e

Legacoop sociali, ovvero Andrea Carlini, Luca Fontana e Paolo

Felice. L’audizione ? aperta anche ai consiglieri della II e

della IV Commissione, nonch? a tutti i capigruppo.

Al termine dell’audizione ci sar? spazio per le risposte

dell’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, alle

interrogazioni a risposta orale dei consiglieri dem Nicola

Conficoni, Manuela Celotti, Diego Moretti e Laura Fasiolo, di

Furio Honsell (Open) e di Enrico Bullian (Patto per

l’autonomia-Civica Fvg).

Sempre gioved?, nel palazzo della Regione di via Sabbadini a

Udine, ? in programma per l’intera giornata (9.30-13 e

14.45-18.30) un convegno sulla fibromialgia dal titolo “Famiglia,

lavoro, giovani: quale futuro?”, organizzato dall’Aisf

odv-Associazione italiana sindrome fibromialgica del Fvg, e