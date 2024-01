(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 EUROPEE. FOTI (FDI): INDICARE IL LEADER NEL SIMBOLO E’ MODO PER ESPRIMERE LA LINEA POLITICA

“Se il Pd avesse messo il nome del leader del simbolo elettorale forse non avrebbe continuato a cambiare segretari. Penso che un leader che vince le primarie, oltretutto come Elly Schlein che le ha vinte fuori dal partito, se anche mettesse il suo nome non andrebbe a lordare il simbolo. Noi abbiamo fatto le battaglie con Fratelli d’Italia al 4% come al 28%: indicare il leader è un modo per far capire la linea politica che un partito vuole portare avanti. Abbiamo rispetto al Pd partiti diversi, elettorati diversi e fortunatamente risultati diversi. Oggi l’elettorato si identifica con Giorgia Meloni, ma è una leadership che si è costruita nel corso degli anni”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite a ‘Stasera Italia Week End’ su Rete Quattro.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati