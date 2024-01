Uispress n. 2 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 12 gennaio 2024

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Uispress n. 2 – venerdì 12 gennaio 2024 Anno XLII

Servizio Civile 2024 con l’Uisp: opportunità in tutta Italia per il diritto allo sport sociale per tutte e tutti

Da Nord a Sud tante proposte per comunicare e organizzare lo *sport sociale Uisp per tutte e tutti*. Le domande potranno essere effettuate sino al *15 febbraio*. Il *Dipartimento per le Politiche giovanili* ha pubblicato il bando per il *Servizio Civile Universale 2024*. Sono 52.236 i posti disponibili per i giovani tra i *18 e 28 anni,* che hanno voglia di mettersi in gioco in Italia e all’estero, in uno dei 194 progetti promossi da *Arci Servizio Civile.*

Tra gli enti del *terzo settore* che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è anche l’Uisp in molte città italiane. Perchè fare domanda?* Guarda il video [1]*. Tante opportunità a Roma, Bologna, Genova, Rimini, Reggio-Emilia, Empoli Valdelsa Zona del Cuoio, Parma, Torino e in Sicilia

[2] “C’è un grande Parco Verde”: Vanity Fair ospita un servizio su La Bellezza Necessaria Uisp a Caivano

La rivista *Vanity Fair* dedica *un articolo al Parco Verde di Caivano [3]*, dove anche l’Uisp contribuisce ad organizzare iniziative per contrastare il degrado e vincere il sentimento di sfiducia nelle istituzioni. Il quartiere si trova in una situazione di abbandono, con abitazioni fatiscenti e nessun servizio.

“*La bellezza necessaria* è il progetto che *Fondazione Con il Sud* ha finanziato per creare insieme agli operatori di Uisp un centro sportivo e un parco giochi in viale Tulipano, dove oggi non gira più un grammo di droga e i bambini sono liberi di giocare anche di sera” si legge ancora su Vanity Fair. Interviene *Antonio Marciano*, presidente Uisp Campania, che racconta l’iniziativa che ha concluso l’anno anticipando ciò che succederà nel prossimo futuro

[4] On line Pagine Uisp numero 1 del 2024, con notizie e aggiornamenti per associazioni e società sportive

*È on line il numero 1 di Pagine Uisp del 2024 [5]*, la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp. Dal primo appuntamento dell’anno con *Sport Point*, svolto il 10 gennaio, alle novità in ambito fiscale e legale, fino alle partnership con stakeholder e aziende, un aggiornamento sulle attività dell’associazione, con *approfondimenti sulle riforme del terzo settore e dello sport*

[6] Formazione per dirigenti Uisp: soft skills al centro del primo modulo, prossimi incontri il 16 e 23 gennaio

*Condivisione, consultazione, democrazia*: le parole chiave al centro del nuovo *percorso formativo*. Ne parlano *Patrizia Alfano*, responsabile Dipartimento formazione e ricerca Uisp, ed *Erasmo Palma*, della commissione tecnica nazionale Uisp.

*“Per fare un dirigente ci vuole cuore”*: è questo il titolo del primo modulo formativo per dirigenti Uisp, dedicato ai *comportamenti organizzativi (soft skills)*, che è iniziato martedì 9 gennaio, in modalità online. Il modulo è stato aperto da una lezione del prof. *Nicola Donti, professore di filosofia e teoria dei linguaggi-Università di Perugia*, dal titolo “Dirigente con stile: il potere della leadership partecipativa”. Il modulo formativo proseguirà con altri due incontri on line, *il 16 e il 23 gennaio*, per un totale di 10 ore. Il percorso si completerà con ulteriori 7 ore attraverso un corso in presenza a Bologna, tra il 27 e il 29 gennaio

[7] Mancano tre mesi a Vivicittà, la manifestazione Uisp che domenica 14 aprile festeggerà i suoi primi 40 anni

Vivicittà compie quaranta anni.* Tanto è il tempo passato da quel primo aprile del 1984* quando 30.000 persone hanno corso contemporaneamente in 20 città italiane per la prima volta, con l’obiettivo di “riappropriarsi” dei centri storici. *Domenica 14 aprile sarà il giorno di Vivicittà 2024*, in cui insieme a decine di migliaia di cittadine e cittadini festeggeremo questo importante anniversario.

“40 anni non sono pochi per una manifestazione di questo tipo – spiega *Marco Ceccantini, responsabile Manifestazioni Nazionali Uisp* – ed il fatto che ad oggi 51 Comitati Uisp abbiano deciso di confermare la propria adesione a Vivicittà è un segnale importante. Questa manifestazione è ancora viva ed *in grado di trasformarsi per stare al passo con i tempi*, grazie soprattutto al lavoro svolto dai territori anno dopo anno”

[8] Come giocavamo: il progetto Sport Civico a Veggiano (Pd) con un documentario sui giochi di un tempo

A Veggiano (Pd), *Uisp Padova* prosegue con le attività di *Sport Civico*, in collaborazione con l’*istituto comprensivo statale di Mestrino*. Riprendiamo il racconto di Sport Civico da qui, per presentare il risultato di uno dei laboratori che nelle scorse settimane hanno coinvolto studenti e studentesse delle scuole medie: un mini-documentario sui giochi di una volta, realizzato a partire dalle testimonianze delle signore dell’*associazione Veggiano Solidale*.

Durante il laboratorio che si è tenuto il 19 dicembre presso la *Biblioteca Comunale di Veggiano*, una giornalista e un videomaker hanno insegnato ai ragazzi le basi di un’intervista: quali strumenti servono, come elaborare le domande, l’importanza del contesto e della relazione con l’intervistato e molto altro

[9] Uisp Toscana a fianco delle società sportive vittime dell’alluvione: un gesto di solidarietà per ripartire

L’*Uisp Toscana* si è adoperata in modo concreto per aiutare le società sportive che hanno subito i danni dell’alluvione dello scorso novembre. Il *Comitato Regionale*, su impulso del *Pattinaggio regionale*, è intervenuto a sostegno di alcune delle società più colpite che hanno perso molti pattini appartenenti alle bambine più piccole. Sono ancora forti il ricordo e gli effetti di quest’ultima che ha colpito il cuore della Toscana in quei giorni.

Diverse manifestazioni sono state sospese nel rispetto degli eventi accaduti. In particolare l’*Uisp Nazionale Pattinaggio* decise di annullare il *Campionato nazionale Livelli*, a Calenzano nei pressi di Campi Bisenzio, una delle zone più colpite. Il 2024 è ripartito all’insegna della *solidarietà* e di un *contributo concreto*

[10] La formazione Uisp prosegue su tutto il territorio. Ecco il calendario aggiornato dei corsi in programma

Presentiamo il calendario dei corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi proseguono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha messo a punto e avviato un programma di formazione in videoconferenza per le materie teoriche, per proseguire sulla strada di corsi di qualità* sia per le Unità didattiche di base, sia per i moduli formativi delle attività*. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la *qualità* della formazione e la capacità di *innovare* la sua proposta

[11] L’Uisp sulla Rai con “Pillole di Movimento” a Bologna, per combattere la sedentarietà

*Pillole di Movimento*, la campagna di sensibilizzazione promossa dall’*Uisp Bologna*, riparte a gennaio, per la sua *13° edizione*. L’obiettivo del progetto è promuovere l’attività fisica come rimedio naturale per* combattere la sedentarietà*, uno dei principali fattori di rischio per la salute; esiste, infatti, una stretta correlazione tra inattività e patologie cronico-degenerative come l’obesità, che è stata definita dall’*Organizzazione Mondiale della Sanità* una vera e propria malattia.

*Paola Paltretti* ha illustrato il progetto a *”Buongiorno Regione”* sulla *TgR Rai Emilia-Romagna*: “Sono oltre duemila le persone che partecipano ogni anno ma che, soprattutto, dopo aver svolto gratuitamente il primo mese di attività, proseguono”

[12] La stagione del Nuoto Uisp nel ricordo di Ilario Pontieri, storico dirigente scomparso due anni fa

*L’Uisp ricorda Ilario Pontieri, una vita per il nuoto e la sua diffusione*, soprattutto tra i giovani. Ilario Pontieri era presidente dell’A.S. Arcoveggio – D.L.F. Nuoto agonistico, nata nell’anno 1978 come espressione del lavoro di avviamento al nuoto del centro Arcoveggio. All’Arcoveggio Nuoto è cresciuta Martina Grimaldi una delle più forti fondiste italiane.

*Marco Raspa, responsabile Nuoto Uisp*, unisce il commento di questo inizio d’anno con il ricordo dello storico dirigente: “Sono *molti i Trofei dedicati a far rivivere il suo entusiasmo e la sua passione* nel promuovere il nuoto. Nella sua Emilia Romagna si terranno manifestazioni a Ferrara e in altre città, per le categorie degli esordienti e per tutte le specialità natatorie: nuoto, sincronizzato, pallanuoto”

[13] Exergaming: il progetto Spex lancia “Sporti’s Universe” e un corso online, per un’attività fisica più coinvolgente

L’aspetto ludico dello sport spinge i praticanti ad impegnarsi di più: *SPEX* vuole migliorare le capacità motorie dei bambini attraverso i giochi digitali. Secondo il *report Eurobarometro*, le competenze motorie dei giovani in Europa sono notevolmente calate negli ultimi decenni: il 21% dei bambini delle scuole elementari sono ritenuti “notevolmente al di sotto della media”.

L’attività fisica è un fattore cruciale per uno stile di vita sano, contribuendo in modo significativo al benessere fisico e mentale. Per affrontare questa sfida, tutte le nazioni devono adottare *misure per promuovere l’attività fisica*. Ed è qui che entra in gioco il progetto Erasmus+SPEX, cofinanziato dall’UE. Questo progetto utilizza il meccanismo Exergaming, per rendere l’attività fisica più coinvolgente, con un focus sui bambini dagli 8 ai 10 anni

[14] In arrivo la 51esima edizione del Campionato di Ciclocross Uisp, in provincia di Firenze

È partito il conto alla rovescia per la *51esima edizione* del *Campionato nazionale Uisp di ciclocross* in programma domenica 14 gennaio a Rufina (Fi). L’evento è organizzato da* Uisp Firenze* e dal *Gruppo Ciclistico MTB Rufina*, società che organizza abitualmente gare all’interno del circuito *Florence Supercross*.

L’associazione sportiva, insieme alla sezione *Ciclismo dell’Uisp Firenze*, coordinata dal responsabile del settore ciclismo *Giovanni Buti*, ha lavorato assiduamente per mettere a punto i particolari dell’evento. Circa una trentina i volontari di supporto della società, ognuno con specifici compiti e mansioni. La gara si svolge con “base” presso lo stadio di Rufina

[15] Il 21 gennaio torna la Corsa di Miguel. Uisp Roma al fianco di Club Atletico Centrale per l’organizzazione

La *Corsa di Miguel,* storica corsa romana che coivolge migliaia di partecipanti, si terrà domenica 21 gennaio in ricordo di *Miguel Sanchez,* podista e poeta argentino, rapito da un commando paramilitare nel 1978, diventato uno dei quasi 30mila desaparecidos vittime della dittatura nel paese sudamericano. Saranno 10 i chilometri della corsa, al quale si uniscono i 3 km della *Strantirazzismo.*

Sarà una domenica all’insegna della festa senza dimenticare però alcuni *messaggi sociali.* C’è un’importante novità rispetto agli altri anni: quest’anno la corsa non assegnerà il numero 1. L’iniziativa vuole idealmente consegnare il *pettorale più prestigioso* a tutte le *donne vittime di violenza di genere*. Prima del via, alcune ginnaste daranno anche vita a un flash mob contro la violenza per indurre tutti a un momento di riflessione. Parla *Simone Menichetti, presidente Uisp Roma*

[16] “Il NO alla guerra, in Russia. Il coraggio delle donne”. Su Avvenire l’articolo di Raffaella Chiodo Karpinsky

L’articolo di Raffaella Chiodo Karpinsky su Avvenire ricostruisce il ruolo delle donne nell’opposizione a tutte le guerre. “*Le donne lasciano un segno sulle guerre di Putin*. È accaduto sempre. Dall’occupazione sovietica dell’Afghanistan all’invasione dell’Ucraina passando per le guerre in Cecenia. Anche nell’agosto del ’91, a Mosca, in prima fila alla manifestazione che celebrava la fine del golpe c’erano loro, le madri dei soldati. *Simboli di disobbedienza civile*, dal ventre della società, lungo i suoi undici fusi orari. Nella guerra di oggi accade altrettanto, fuori dai riflettori. Non si vedono o si finge di non vederle. Si cerca di nasconderle sotto al tappeto perché sono un problema. *Disturbano chi le vorrebbe nell’esclusivo ruolo di creatrici di vite da spezzare”*

[17] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi

[18] Comunicazione Uisp: le news più lette negli ultimi sette giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: la *formazione Uisp* apre il 2024 con tante novità; la danza classica e lo *Schiaccianoci sui pattini a rotelle*; opportunità in tutta Italia con il *Servizio Civile Uisp*; tesseramento *Alias*, al via il settimo anno; tutto le informazioni sul bando del Servizio Civile Uisp. Incrociando i dati di ciascun contenuto per tutte le piattaforme nel quale è stato pubblicato viene stilata la graduatoria che in questi giornate di vacanza prende in considerazione *le notizie realizzate dal 1° al 7 gennaio 2024*

