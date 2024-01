AUN 12 GENNAIO 2024 (pag.1)

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Direttore responsabile: Francesco Antonio Arcuti

ANNO 45 – N. 7 Venerdì 12 gennaio 2024

(agenzia umbria notizie)

Assessore Melasecche: i servizi di trasporto per Orvieto

decisamente migliorati in questi 4 anni, anche grazie al confronto

con il Comitato pendolari. tutte le possibilità di potenziamento

affrontate con la massima serietà dal tavolo congiunto con

Trenitalia. le strumentalizzazioni preelettorali, come quelle

della Cgil, fanno parte di una ritualità ricorrente quanto

inconcludente

(aun) – Perugia, 12 gen. 023 – “La Giunta Regionale dell’Umbria ha

riservato, fin dal suo insediamento, una particolare attenzione ai

servizi ferroviari di tutta l’Umbria e quindi in particolare a

quelli del bacino orvietano, collaborando attivamente con le

associazioni di rappresentanza dei pendolari, per condividere le

priorità di intervento. Negli ultimi anni sono stati concretamente

potenziati i servizi: sia quelli a vocazione pendolare, sia quelli

volti a facilitare la raggiungibilità di Orvieto nel tempo libero,

anche sotto il profilo dell’intermodalità”. È quanto evidenzia

l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico

Melasecche, che elenca nello specifico “i collegamenti aggiuntivi

che sono stati progressivamente introdotti negli ultimi anni,

tutti attualmente attivi”.

2019 – creazione del nuovo treno Regionale 18710, “che ha

realizzato una nuova soluzione di viaggio per il rientro serale da

Roma ad Orvieto e Chiusi. Tale opzione costituisce un’alternativa,

espressamente dedicata ai pendolari, in sostituzione del

collegamento Euronight Roma-Vienna, precedentemente utilizzato dai

pendolari stessi e poi modificato per esigenze legate al traffico

internazionale. Il treno regionale 18710, che dal 2021 circola

tutto l’anno, estate inclusa, viene utilizzato da circa sessanta

pendolari orvietani nei giorni lavorativi. (RV 4734: Roma Termini

19.02 – Orte 19.44; R 18710 partenza da Orte 19.55, arrivo ad

Orvieto 20.25, a Chiusi 20.55)”.

2020 – creazione del nuovo treno Regionale 18724, “che ha

realizzato una nuova soluzione di viaggio per raggiungere Firenze

da Orvieto entro le 8.00 del mattino che prima non esisteva.

Antecedentemente – ricorda -, il primo collegamento da Orvieto per

Firenze arrivava alle ore 9:52. (R 18724: Orte 5:20 – Orvieto

5:48– Chiusi 6:14; R 4120 Chiusi 6.22 con arrivo a Firenze SMN

7:58)”.

2020 – creazione del nuovo treno Regionale 18723, “collegamento

mattutino Orvieto – Terni diretto senza cambio che, aggiungendosi

alle corse esistenti realizza al primo mattino una frequenza alla

mezz’ora circa tra Chiusi/Orvieto e Terni che prima non c’era”.

2020 – creazione dei nuovi treni Regionali 18726, 18727 e

18713/PG065, “grazie ai quali Orvieto gode nel pomeriggio di

collegamenti a frequenza oraria sia con Terni, sia verso Roma, a

partire dalle 14.28 ogni ora”.

Nel 2021 “per ottimizzare l’accesso degli umbri alla rete Alta

Velocità da Orte, grazie alla nuova fermata dei treni Frecciarossa

9508 Roma-Milano-Torino e Frecciarossa 9563 Milano-Roma,

rimodulazione oraria del treno RV4151, realizzando nuovi

interscambi nel nodo di Orte. Si è realizzata, tra le altre, una

nuova soluzione di viaggio per raggiungere Orvieto da Terni al

mattino (Terni 6.11 – Orvieto 7.23), oltre alla possibilità di

viaggiare da Orvieto a Milano e viceversa in 4 ore circa (andata:

Orvieto 5.54 – Milano Centrale 9.50; ritorno Milano Centrale 19.10

– Orvieto 23.10). In alternativa – sottolinea -, altre soluzioni

di viaggio richiedono almeno 5 ore, quindi la istituzione del

Frecciarossa ad Orte costituisce un vantaggio rilevante anche per

gli orvietani”.

“Dichiarare, come fa la CGIL, che sulla Direttissima passano

centinaia di Frecciarossa ma non fermano ad Orvieto è ridicolo –

sottolinea Melasecche – perché è come dire che sui cieli

dell’Umbria passano centinaia di aerei, ma non atterrano. Come

noto – ricorda – i Frecciarossa sono treni a mercato e, mentre ad

Orte raccolgono una utenza rilevante anche se da sola comunque

insufficiente a coprirne i costi, la ipotetica fermata ad Orvieto

costituirebbe un rallentamento di quel treno, che quasi nessuno

più prenderebbe, con una utenza talmente minimale su un convoglio

da 600 posti che porterebbe ad un debito elevatissimo della

società di trasporto, tant’è che né Trenitalia né Italo accettano

di praticarla. Fare dichiarazioni fuorvianti – prosegue – non

qualifica i soggetti che strumentalizzano situazioni spiegate più

e più volte nel corso dei confronti che ci sono stati. I trasporti

sono materia non da bar né da populismi inconcludenti, ma da

soggetti che hanno o sono disponibili a riflettere su strategie e

problemi molto complessi”.

2022 – rimodulazione dei treni Regionali 4700 e 4072, “con

realizzazione di due nuove soluzioni di viaggio per raggiungere

Orvieto da Perugia in circa 1 ora e mezza al mattino (partenza da

Perugia 7.18 arrivo ad Orvieto 8.56; partenza da Perugia 9.50

arrivo ad Orvieto 11.19, entrambe le soluzioni con cambio a

Terontola).

“Oltre che di questi potenziamenti, Orvieto ha beneficiato di

nuovi servizi dedicati ai viaggi del tempo libero”, ricorda ancora

l’assessore regionale.

“Dal 2021 in estate, prolungamento su Orvieto di alcuni servizi

“Trasimeno Line”: corse circolanti il fine settimana, che

collegano i due versanti del lago Trasimeno

(Perugia↔Chiusi/Orvieto), effettuate con elettrotreni Jazz, nate

per promuovere il viaggio in treno in Umbria in ambito leisure”.

Dal 2023, possibilità di spostarsi tra Orvieto e Perugia nei