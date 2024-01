(ARC) Wartsila: Fedriga, avanti per ampliare e concludere accordo programma

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Incontro tra il governatore, gli assessori Rosolen e Bini e le

sigle sindacali alla presenza di numerosi parlamentari Fvg

Trieste, 12 gen – “La Regione, in accordo con le altre

istituzioni a partire dal Governo, intende andare avanti con

determinazione per raggiungere con Wartsila un accordo di

programma per la definizione di un percorso di

reindustrializzazione del sito che tuteli i lavoratori. Oggi

dobbiamo difendere i posti di lavoro dell’area triestina ma anche

una filiera produttiva strategica per il nostro territorio e per

l’intero Paese”.

? questa la posizione espressa dal governatore Massimiliano

Fedriga durante l’incontro con le sigle sindacali in merito alla

crisi di Wartsila al quale hanno preso parte anche gli assessori

regionali al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attivit? produttive

Sergio Emidio Bini, il prefetto di Trieste Pietro Signoriello, il

sottosegretario all’Economia Sandra Savino, una nutrita

delegazione parlamentare del Friuli Venezia Giulia composta da

Isabella De Monte, Nicole Matteoni, Massimiliano Panizzut,

Tatjana Rojc, Debora Serracchiani e, in video-collegamento

Emanuele Loperfido e Walter Rizzetto.

Temi centrali della riunione la volont? di individuare soluzioni

a tutela dei lavoratori di Wartsila per i quali l’azienda

potrebbe avviare la procedura prevista per le delocalizzazioni,

l’ampliamento delle prospettive di insediamento nell’area di

Bagnoli della Rosandra di nuove realt? come Ansaldo Energia e il

mantenimento nell’area triestina del comparto ricerca e sviluppo

della multinazionale finlandese, nel quale oggi sono impiegate

oltre 600 persone.

Fedriga, rimarcando che “Regione e Governo continuano a lavorare

per implementare il numero di soggetti interessati a insediarsi

nell’area di Bagnoli della Rosandra”, ha accolto positivamente la

proposta dei parlamentari presenti di attuare iniziative

legislative volte a disincentivare l’abbandono dei siti

produttivi italiani da parte delle multinazionali. “Rendere pi?

complessa e difficoltosa la procedura 234 da parte delle grandi

imprese insediate in Italia sarebbe sicuramente utile nel caso

della crisi di Wartsila perch? ci farebbe guadagnare tempo e ci

aiuterebbe nella negoziazione dell’accordo di programma ma, in

ottica pi? ampia, consentirebbe anche di tutelare l’intera

filiera produttiva italiana”.

Tutti i soggetti presenti hanno sottolineato la compattezza

dimostrata finora dalle istituzioni e dalle forze politiche sia

territoriali sia nazionali nella gestione della crisi Wartsila e

hanno ribadito che verranno compiute tutte le azioni possibili

per salvaguardare i dipendenti.

“Questa compattezza ? molto positiva – ha concluso il governatore

– perch? dobbiamo difendere con tutti gli strumenti a

disposizione i posti di lavoro del nostro territorio puntando a

trovare soluzioni che tutelino sia i lavoratori coinvolti dalla

procedura sia quelli del comparto ricerca e sviluppo di Wartsila”.

