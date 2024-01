(ARC) Istituzione: Roberti, difender uffici e mia persona in tutte le sedi

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 Udine, 12 gen – “Se l’opposizione in Consiglio regionale crede

di dover esercitare il proprio ruolo a colpi di conferenze stampa

sulle incompatibilit? dell’assessore Bini ? nel diritto di farlo,

nonostante a pi? riprese sia stato detto, non dalla politica, ma

dagli organismi tecnici, che non esiste alcuna incompatibilit?.

Ci? che invece non ha diritto di fare ? diffamare l’operato della

macchina amministrativa e il sottoscritto. Difender? il lavoro

degli uffici e la mia persona in tutte le sedi deputate”.

Lo comunica l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti intervenendo in merito alla conferenza stampa tenuta dai

gruppi consiliari di opposizione sulla presunta incompatibilit?

dell’assessore Bini.

“Ritengo necessario – indica Roberti – intervenire come soggetto

direttamente coinvolto da alcune affermazioni in quella sede

pronunciate che ritengo lesive della mia onorabilit? e della mia

attivit? istituzionale in Regione”.

Roberti riporta un virgolettato di un consigliere di minoranza

che afferma “l’assessore Roberti ha detto il falso in quinta

commissione”.

“Il riferimento – specifica l’assessore della Giunta Fedriga – ?

alla commissione consiliare in cui risposi ad un’interrogazione a

risposta orale, la numero 46 del 2023, sulla presunta

incompatibilit?, interrogazione che chiedeva ‘se il gruppo Euro

Promos, da considerarsi come Euro Promos spa, perch? termine

gruppo non ha alcun significato, gestisca servizi di qualunque

genere per conto della Regione Fvg o di enti regionali’. A questa

domanda risposi, dopo aver incaricato gli uffici di fare apposita

verifica, negativamente e specificando che l’ultimo servizio

affidato era stato concluso nel 2017, ed in questo caso aveva

riguardato un ente regionale, ovvero l’Ersa”.

Roberti precisa ancora che gli Enti regionali sono quelli

espressamente previsti dal regolamento di organizzazione

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali

all’articolo 2 “ambiti di applicazione” dai quali si evince che

“n? le Aziende sanitarie n? Arpa e tantomeno Sincrotrone, citati

in conferenza stampa, siano enti regionali”.

“L’Opposizione pu? esercitare il proprio ruolo a colpi di

conferenze stampa consapevole probabilmente che ? l’unico

strumento che pu? utilizzare visto che non esiste alcuna

incompatibilit? da sottoporre agli organi competenti – conclude

Roberti -, ma non ha diritto di diffamare l’operato della

macchina amministrativa che per ogni inutile interrogazione

lavora per fornire le risposte richieste n? tantomeno il

sottoscritto che si trova a rispondere a domande di cui gli

interroganti non comprendono quello che hanno scritto e nemmeno

le risposte che vengono loro fornite. Restando inteso che sulla

qualit? dei consiglieri che non conoscono le domande che pongono

n? capiscono il significato delle risposte non sono io a dover

dare giudizi ma l’elettore, quello che mi spetta ? difendere il

lavoro degli uffici e la mia persona e lo far? in tutte le sedi

deputate”.

