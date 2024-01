(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 Roma, Raggi, De Santis, Canale (M5S): “Torrino Mezzocammino, la maggioranza di questa città decide di non decidere e boccia la nostra mozione”

“La maggioranza in Aula Giulio Cesare boccia, astenendosi dal voto, la mozione su Mezzocammino in discussione oggi, tutto ai danni della cittadinanza e del territorio. Così facendo, inspiegabilmente, Gualtieri e la sua maggioranza mostrano indifferenza rispetto ad un fatto che non può non reputarsi grave e preoccupante.

Sostanzialmente il Comune di Roma si fa vivo sulla questione solo a distanza di 10 giorni dall’incendio e ci dice che i dati di ARPA non destano preoccupazione, a seguito del vertice a cui hanno partecipato l’Assessore all’ambiente Alfonsi, il Capo di Gabinetto del Sindaco Stancanelli, la Presidente del Municipio IX Titti Di Salvo, ARPA e ASL Roma 2.

Allora perché ARPA Lazio ha disposto una seconda, nuova fase di monitoraggio dell’aria nella zona interessata dall’incendio in un parcheggio interrato a Largo Jacovitti a Mezzocammino? E perché per Malagrotta, in confronto con valori molto più bassi di diossina e policlorobifenili, immediatamente, dallo stesso giorno dell’incendio, il Sindaco Gualtieri ha emesso ben due ordinanze?”

Così in una nota la Consigliera capitolina ed ex Sindaco di Roma M5S Virginia Raggi, il Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la Capogruppo della Lista Civica Raggi in Municipio IX, Carla Canale

