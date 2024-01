(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

COPAGRI: SOLIDARIETÀ AD AGRICOLTORI TEDESCHI, CHE COME COLLEGHI ITALIANI

SONO STRETTI TRA ALTI COSTI E BASSE REMUNERAZIONI

Battista, il malcontento serpeggia anche nel nostro Paese; confrontarsi sin

da ora sul futuro del gasolio agricolo

Roma, 11 gennaio 2024 – “Davanti alle impressionanti immagini che arrivano

dalla Germania, non possiamo che esprimere grande solidarietà alle migliaia

di agricoltori tedeschi che da giorni protestano contro il taglio delle

agevolazioni per il gasolio agricolo, che saranno completamente eliminate

entro il 2026, e contro il ripristino della tassa automobilistica per i

mezzi agricoli”. Lo afferma il presidente della Copagri Tommaso Battista,

plaudendo all’esempio dei produttori agricoli teutonici, che “stanno dando

prova di grande compattezza e serietà, scendendo in piazza senza bandiere

politiche o sindacali, ma anche di responsabilità, visto che al momento non

si registrano tensioni o disordini”.

“Vale la pena di ricordare – aggiunge Battista – che gli agricoltori

tedeschi, al pari dei colleghi transalpini, che avevano attuato proteste

analoghe andate in scena all’inizio del mese scorso, e alla stregua dei

produttori agricoli del nostro Paese, sono stretti da tempo nella morsa tra

gli elevati costi di produzione, schizzati a seguito del drammatico

conflitto in atto sul versante comunitario orientale, e remunerazioni a dir

poco insoddisfacenti, sulle quali pesa ora la scure dei tagli decretati dal

governo tedesco”.

“Quella del costo del carburante, infatti, e soprattutto del suo esorbitante

aumento legato a doppio filo alle tensioni internazionali, è una questione

molto sentita dagli agricoltori, in quanto va a incidere direttamente e

sensibilmente sulla competitività delle imprese, nonché sul costo del

prodotto finito”, rimarca il presidente della Copagri, evidenziando che “il

malcontento serpeggia anche nel Belpaese, dove gli agricoltori devono da

tempo fare i conti con costi di produzione alle stelle e redditività

inesistenti o sempre più contenute”.

“E’ bene quindi confrontarsi sin da ora sulle possibili ripercussioni che le

proteste in atto sul versante comunitario potranno avere in Italia, senza

dimenticare che il gasolio agricolo è stato da tempo inserito tra i sussidi

ambientalmente dannosi-Sad, per i quali è prevista una riduzione entro il

2030”, prosegue Battista, assicurando che “gli agricoltori sono da tempo

impegnati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari in

materia di sostenibilità ambientale, ma chiedono giustamente che un’analoga

attenzione venga prestata alla sostenibilità economica delle aziende,

andando quindi a individuare della alternative percorribili che consentano

di diminuire l’utilizzo di carburante nel Primario”.

Ufficio Stampa

Confederazione Produttori Agricoli

