(ACON) MIGRANTI. NOVELLI (FI): ESULTANZA CSX FUORI LUOGO, EMERGENZA RESTA

(AGENPARL) – gio 11 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 11 gen – “Sostengo che, in ogni caso, la

struttura non vada fatta a Jalmicco di Palmanova. E basta con la

narrazione buonista sulla forza lavoro. Servono notizie e

comunicazioni ufficiali, rincorrere le voci di corridoio non mi

sembra una strategia saggia. La vicenda dell’hotspot a Jalmicco

sembra la tela di Penelope: non possono continuare a fare e

disfare, serve una decisione da prendere di concerto tra Stato e

Regione, come pi? volte spiegato dal presidente Fedriga”.

Cos? una nota di Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza

Italia, nell’invitare il Centrosinistra “ad evitare esultanze

fuori luogo: l’hotspot era un’ipotesi di soluzione, il problema

dei migranti resta ed ? serio. Si tratta di una struttura

funzionale all’identificazione, garantire assistenza sanitaria e

poi a mettere i migranti nelle condizioni di arrivare a

destinazione, evitando bivacchi nelle nostre citt? e nei nostri

paesi”.

“Ricordiamoci – evidenzia ancora Novelli – che non ? pensabile

scaricare sui singoli Comuni l’onere di risolvere tutti i

problemi legati allo stazionamento nelle piazze e nelle vie degli

immigrati, serve una risposta di sistema. L’hotspot ? una

soluzione temporanea e strutturata a un tema molto sentito”.

Secondo aspetto sul quale il consigliere forzista pone l’accento,

l’eventuale ubicazione della struttura: “Non ha senso farla a

Jalmicco, nel cuore della Bassa Friulana, a pochi passi da centri

abitati. Sarebbe opportuno realizzarla in un territorio

periferico e sicuro”.

Terzo punto, considerato “un aspetto dirimente” da Novelli:

“Basta con questa narrazione retorica e buonista secondo la quale

questi migranti costituiscono risorse da immettere nel mondo del

lavoro: non c’? alcuna disponibilit? da parte di tali persone ad

essere integrate. Il Centrodestra vuole un’immigrazione

regolamentata, che assorba persone pronte a essere formate per

lavorare. La Sinistra vive di utopie terzomondiste”.

ACON/COM/rcm

111118 GEN 24