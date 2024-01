COMUNICATO STAMPA DELL’8 GENNAIO 2023 – POLICORO, 44ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER AVER VIOLATO IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALL’EX COMPAGNA VITTIMA DI ATTI PERSECUTORI

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 POLICORO: 44ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER AVER VIOLATO IL DIVIETO DI

AVVICINAMENTO ALL’EX COMPAGNA, VITTIMA DI ATTI PERSECUTORI.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno tratto in

arresto un 44enne del luogo, perché, nonostante il divieto di avvicinamento

all’ex compagna, vittima di atti persecutori, disposto dall’Autorità

Giudiziaria, reiterava minacce e molestie, arrivando persino a danneggiarne

l’autovettura parcheggiata nei pressi dell’abitazione. Dopo ulteriori

denunce formalizzate dalla donna presso la Caserma dei Carabinieri di

Policoro ed i conseguenti tempestivi accertamenti condotti dai militari, il

Giudice delle Indagini Preliminari di Matera emetteva nei confronti

dell’uomo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, pur nella

presunzione di innocenza, necessitando il vaglio dibattimentale nel

contraddittorio delle parti. Per l’attività repressiva operata dai

Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Matera, è

stata fondamentale la perfetta conoscenza del territorio nonché la

collaborazione della vittima, che ha riposto nelle Istituzioni la totale

fiducia.