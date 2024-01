(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 Per i colleghi: al seguente link https://we.tl/t-6gcXemkd2J intervista video al Vescovo Tardelli

IL VESCOVO DI PISTOIA CONSEGNA ALLE AUTORITA’

IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA DELLA PACE:

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PACE, ANCHE A LIVELLO LOCALE RAPPORTO FORTE NELLA FORMAZIONE”

Mons. Tardelli: “Sfida che influisce sul mondo artificiale e reale allo stesso tempo”

Consegnato questa mattina, domenica 7 gennaio, il Messaggio per la Giornata della Pace 2024 di Papa Francesco alle autorità del territorio. Il Vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, al Palazzo Vescovile ha letto alle istituzioni locali il testo che il Pontefice ha inviato per l’inizio del nuovo anno.

“Bisogna approcciare queste tecnologie con attenzione – sottolinea il Vescovo di Pistoia – soprattutto per quello che riguarda la sfida della formazione in questo ambito nei confronti dei più giovani. Possa l’intelligenza artificiale, come sottolineato dal Santo Padre, portare alla costruzione di percorsi di pace e non esse utilizzata per aumentare i conflitti. In questo senso l’impegno, anche delle istituzioni locali, deve essere concentrato in primo luogo sul cercare di guidare le ragazze ed i ragazzi verso un utilizzo consapevole e critico di questi strumenti”.

“Lo scopo del messaggio – conclude monsignor Tardelli – è quello di invitare tutti a prestare attenzione verso questa tecnologia. L’appello di Papa Francesco invita la politica tutta, internazionale e locale, a cercare di gestire nell’interesse di tutta l’umanità questi sviluppi tecnologici senza scadere nella tentazione di sfruttarle esclusivamente alla produzione di nuove armi”.