(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 ACCA LARENZIA, FRANCO (PRES MUN VI): “NECESSARIA UNA PACIFICAZIONE NAZIONALE”

“Gli anni ’70 e ’80 sono stati caratterizzati da violenze politiche che nel 2024 ancora non sono state sufficientemente affrontate e superate. Oggi, alle ore 16:00, nella sede del Municipio VI delle Torri, ne discutiamo in occasione della strage di Acca Larenzia, avvenuta il 7 gennaio 1978.

Le violenze di quegli anni hanno visto vittime di ogni colore politico: destra e sinistra sono stati strumenti nelle mani di chi voleva, attraverso il sangue, mantenere l’Italia instabile. Sono passati decenni e la guerra civile latente di quegli anni non è stata degnamente dibattuta e superata. Ecco perché, con determinazione, si rende necessaria una pacificazione nazionale.

Ne parlo con piacere oggi, 7 gennaio 2024 alle ore 16:00, nella sede del Consiglio del Municipio VI delle Torri. Parteciperanno Antonella Mattei, familiare di vittime di quel periodo, il militante di destra Guido Zappavigna e il militante di sinistra Vittorio Antonini, con la moderazione del consigliere della Lega del Municipio VI, Emanuele Licopodio.

Non è un caso che questa discussione si apra nell’unico municipio di centrodestra della Capitale, libero da ogni pregiudizio e oltre ogni steccato ideologico. Solo da qui si sarebbe potuto aprire un discorso di pacificazione, riuscendo infatti a mettere attorno allo stesso tavolo vecchi esponenti dell’estrema destra e dell’estrema sinistra”.

Lo dichiara in un comunicato stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

Roma, 7 gennaio 2024.