Comunicato stampa: Rimini sul web e sui social nel 2023: +62% gli utenti del portale istituzionale, ottime performance anche per i siti dedicati al turismo e alla cultura

Comune di Rimini

Rimini 6 gennaio 2024

Rimini 6 gennaio 2024

Rimini sul web e sui social nel 2023: +62% gli utenti del portale istituzionale, ottime performance anche per i siti dedicati al turismo e alla cultura

Boom di visualizzazioni anche per i profili social

Sempre più utilizzato anche l’assistente digitale ‘Rimini Chatbot’

Le informazioni sui servizi anagrafici e quelle sui bandi di concorso e poi quelle sul servizio TARI, le allerte meteo e la consultazione dell’elenco delle pratiche edilizie. Sono questi i contenuti più ricercati nel 2023 sul sito istituzionale del Comune di Rimini http://www.comune.rimini.it che chiude l’anno mandando in archivio un boom di accessi, incoronato anche dalle ottime performance degli altri siti comunali come ad esempio quello turistico e quelli che ruotano attorno alla galassia culturale

Rimini sul web: + 62% per il sito istituzionale, + 32% per il portale turistico

Gli utenti del sito istituzionale registrano un notevole aumento chiudendo il 2023 con un +62% rispetto all’anno precedente, così come le visite e le visualizzazioni alle pagine che aumentano significativamente del +42,11%. Complessivamente, i dati del 2023 suggeriscono come il Comune di Rimini stia sfruttando efficacemente le risorse online, anche in seguito alla pubblicazione della nuova interfaccia web sempre più rispondente ai criteri previsti dell’Agid per i siti delle pubbliche amministrazioni e per fornire informazioni, assistenza e promuovere attività culturali e turistiche, adattandosi alle esigenze in evoluzione. L’attenzione positiva verso i canali digitali conferma una presenza online dinamica e informativa per soddisfare le necessità dei cittadini.

Ampi trend di crescita anche per il portale turistico http://www.riminiturismo.it che chiude il 2023 con un +31,68% di visualizzazioni e che nei primi mesi del 2024 si appresta ad andare online con il nuovo portale che permetterà una navigazione più snella e fluida con una particolare attenzione all’accessibilità e usabilità. A confermare la centralità del portale turistico nella pianificazione delle vacanze, il rapporto fra la crescita di “visite digitali” in lingua straniera e quella dell’aumento degli ospiti proveniente da altri paesi. Sono infatti 200mila le sessioni in lingua straniera nel 2023, un aumento del 100% rispetto l’anno precedente. Anche il costante aggiornamento dei servizi digitali proposti dal portale turistico ha contribuito a tali risultati.

Risultati con il segno più anche per il sito del Teatro Amintore Galli (+ 34,66% di utenti e +27,80% di visualizzazioni), seguiti da Polizia Locale Rimini, Biblioteca Gambalunga e Sagra Musicale Malatestiana (rispettivamente con 166.407, 143.347 e 82.639 visualizzazioni). In particolare, il sito della Sagra Malatestiana ha fatto registrare un aumento del 197% nelle visualizzazioni con un tempo di visualizzazione di +185% e +103% nel numero di iscritti.

L’intelligenza artificiale al servizio degli utenti