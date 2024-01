(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 *Filippetti, Tursi e Serio (Pd): “Rivendichiamo la centralità dei partiti e

ringraziamo gli alleati per coerenza”*

“In queste ore in cui assistiamo a fanciullesche forme di dileggio

travestite da post sui social network da presidenti regionali di partiti

nazionali, riteniamo di tornare a mettere al centro la politica e i partiti.

Sentiamo infatti di ringraziare le segreterie ed i coordinamenti

provinciali dei partiti della coalizione di centrosinistra, che hanno

scelto di continuare a stare insieme, in un momento in cui crediamo debba

prevalere il diritto innanzitutto per Taranto di intraprendere una strada

alternativa a quella battuta finora.

Il nostro grazie di conseguenza per la coerenza, la condivisione e per il

lavoro svolto, a Francesco Nevoli del Movimento 5 Stelle, a Luigi Boccuni

e Giovanni Carbotti dei Verdi e al Coordinatore Provinciale di Con,

Francesco Falcone.

Va riconosciuta la rettitudine osservata rispetto all’alleanza siglata tra

i nostri partiti e per tutti i tentativi volti a tenere insieme la comunità

politica e la originaria coalizione del capoluogo ionico.

Il bene di Taranto deve passare attraverso un diverso modo di intendere la

democrazia e deve basarsi sulla condivisione delle scelte comuni.

Il ruolo dei partiti è quello di tenere insieme le comunità politiche anche

nei momenti di dissenso, in cui comunque scegliamo il confronto, anche

vivace e schietto, ma leale e ispirato sempre al bene pubblico”.

*Anna Filippetti Segreteria provinciale Pd Taranto Giuseppe Tursi

Segretario Cittadino Pd Taranto Massimo Serio Presidente Assemblea

provinciale Pd Taranto*