(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, MUNICIPIO II. CASINI-LEONCINI-DOLFI (IV): VERGOGNOSA ASTENSIONE MAGGIORANZA SU NOSTRA MOZIONE OBLIO ONCOLOGICO

Roma, 5 gennaio 2024 – “Abbiamo presentato in Municipio II una mozione per il riconoscimento e la tutela del diritto all’oblio oncologico, impegnando la Presidente a porre in essere iniziative che tutelino questo diritto, in coerenza con un atto analogo approvato in Assemblea capitolina e con la legge proposta da Italia Viva e approvata in Parlamento. La legge vieta che le persone guarite da patologie oncologiche siano sottoposte a indagini sulle condizioni sanitarie pregresse quando, ad esempio, accendono un mutuo, stipulano un’assicurazione sulla vita o adottano un bambino. Una norma di civiltà che sana una discriminazione insopportabile verso coloro che, guariti clinicamente, continuano a portare lo stigma della malattia. Pd e Lista Civica Gualtieri, unici della maggioranza presenti in consiglio municipale (6 consiglieri su 15) si sono astenuti, affossando così la mozione. Una scelta incomprensibile da parte di questa maggioranza, che denota una profonda mancanza di sensibilità sul tema e uno schiaffo a tutti quei cittadini che hanno debellato una patologia oncologica ma che devono fare i conti con questo modo di fare politica. Una vergogna per il Municipio II e per tutta Roma”. Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marco Dolfi, consigliere Iv del Municipio II.

