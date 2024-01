Fwd: Annullamento La Befana dei Vigili del Fuoco e Le Gallerie degli Uffizi _Loggia dei Lanzi 2024- 6 gennaio P.zza Signoria, patrocinata dal Comune di Firenze

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Con il patrocinio del

Firenze, 4 gennaio 2023

ANNULLATO EVENTO

LA BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLA

SU PIAZZA SIGNORIA

6 GENNAIO 2023

In considerazione delle allerte meteo emesse dalla Sala Operativa Regione Toscana,

facendo seguito alla riunione tenutasi da Città Metropolitana con tutti gli enti preposti:

il Comando VV.F. di Firenze ha deciso PRECAUZIONALMENTE di ANNULLARE la

manifestazione della Befana in programma il giorno 6 gennaio presso La Loggia dei Lanzi

in P.zza Signoria.

Tale decisione è stata presa in un ottica di attenzione al cittadino e di autoprotezione delle

persone che sono invitate quindi a prestare la massima attenzione attenendosi alle

indicazioni delle autorità di protezione civile. Il pensiero è stato ampiamente condiviso

con le Istituzioni che ci affiancano ogni anno nell’organizzazione.

Si ringrazia per il supporto e l’importante contribuito nell’organizzazione il Comune di

Firenze, Le Gallerie degli Uffizi, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione

Firenze e le Vecchie Glorie del calcio storico Fiorentino e il coordinamento delle

misericordie fiorentine.

COMANDO VV.F VIGILI DEL FUOCO

Via G. la Farina

50132 Firenze

