(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 Comunicato Stampa

05 gennaio 2024

FRASCATI, BONAFONI (PD): DESTRA STRUMENTALIZZA TRAGEDIA. QUESTIONE SOCIALE

CHIEDE IMPEGNO MAGGIORE DI STATO E REGIONE

“Anche a Frascati, la destra cavalca una tragedia per fini politici ed

elettorali.

La morte di Mohamed Karim, dopo l’aggressione secondo le cronache ad opera

di una persona senza casa, dovrebbe trovare nella politica ascolto e

attenzione per una questione sociale che, oggi più che ieri, chiede sforzi

maggiori allo Stato e alla Regione.

Invece, la strumentalizzazione fine a se stessa della destra va di pari

passo con le politiche contro i poveri volute dal Governo Meloni e spesso

avallate (quando non sostenute) dalla Regione a guida Rocca.

Cavalcare episodi di cronaca a fini propagandistici è sbagliato sempre, ma

lo è una volta di più Frascati, dove proprio i servizi di affiancamento e a

sostegno dei senza casa rappresentano un’avanguardia non da ora.

Anziché speculare per un pugno di voti, la destra si metta all’ascolto di

quelle belle esperienze e stanzi risorse per rafforzarle”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta

Bonafoni, presidente della XIII Commissione consiliare “Trasparenza e

pubblicità”.