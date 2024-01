Comunicato Stampa_AMA, PRESIDENTI MUNICIPI: “CONTRATTO DI SERVIZIO PASSAGGIO STORICO. PER QUESTO CHIEDIAMO PROROGA A PARERE”

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 *AMA, PRESIDENTI MUNICIPI: “CONTRATTO DI SERVIZIO PASSAGGIO STORICO. PER

QUESTO CHIEDIAMO PROROGA A PARERE”*

“La richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del contratto di

servizio Ama per la gestione dei rifiuti urbani, inviata da Roma Capitale

il 22 dicembre scorso a tutti i Municipi, segna un passaggio storico per la

gestione di un servizio indispensabile per Roma e per le nostre Comunità.

E’ per questo, che come già fatto singolarmente da alcune amministrazioni

municipali in questi giorni, ribadiamo con forza la richiesta unanime di

proroga del termine per l’espressione di parere. Estensione utile a

svolgere una valutazione più attenta e approfondita della documentazione –

anche a maggior supporto dell’Assessorato e di tutta l’Amministrazione

Capitolina – ma soprattutto indispensabile per il futuro della città di

Roma su un tema delicato e complesso come quello dei rifiuti. Un contratto

di servizio che dovrà prevedere necessariamente anche la risoluzione di

questioni irrisolte da ormai troppo tempo, come l’inserimento di nuove

strade e la manutenzione e la pulizia delle aree antistanti le stazioni

ferroviarie”.

Così in una nota i Presidenti del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi,

Municipio II, Francesca Del Bello, Municipio III, Paolo Marchionne,

Municipio IV, Massimiliano Umberti, Municipio V, Mauro Caliste, Municipio

VII Francesco Laddaga, Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, Municipio IX,

Titti Di Salvo, Municipio X, Mario Falconi, Municipio XI, Gianluca Lanzi,

Municipio XII, Elio Tomassetti, Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti,

Municipio XIV, Marco Della Porta, Municipio XV, Daniele Torquati.

Roma, 5 gennaio 2024

Uff. Stampa

Daniele Torquati

Presidente Municipio Roma XV

http://www.danieletorquati.it