(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Concorsi, De Santis (LCR): “Anche Catarci si accorge che è necessario prorogare graduatorie, Governo lo faccia subito”

“Finalmente anche l’Assessore Catarci si è accorto della necessità di far prorogare dal Governo le graduatorie dei concorsi pubblici, in modo che possano essere utilizzate anche da amministrazioni come Roma Capitale. L’elevato numero di idonei non assunti rappresenta infatti una risorsa competente e immediatamente disponibile soprattutto per gli Enti Locali, come Roma, che potrebbe così rafforzare il proprio organico in maniera efficiente senza i tempi di una nuova procedura di selezione, peraltro a oggi non programmata dalla Giunta Gualtieri.

Nel caso di Roma Capitale, infatti, l’unico concorso attualmente bandito è quello che riguarda la Polizia locale: per le necessità dei settori amministrativi nulla è stato a oggi programmato e ricorrere ad altre graduatorie è l’unica strada percorribile per il Campidoglio al momento. È vitale dunque che il Governo venga incontro alle esigenze di personale della sua PA, dando contestualmente lavoro a chi ha dimostrato di meritarlo”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.

