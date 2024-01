Si presenta martedì 9 gennaio – Il simbolismo dei tarocchi di P.D. Ouspensky

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Si presenta martedì 9 gennaio alle ore 18:00

presso la Libreria Colonnese

(via San Pietro a Majella, 32/33 – Napoli)

Il simbolismo dei tarocchi di

P.D. Ouspensky

Colonnese Editore

La traduttrice Eva Serio dialoga con:

Marilena Cracolici

Paquito Catanzaro

Lettura dei tarocchi durante l’evento

Il simbolismo dei Tarocchi, ovvero l’occultismo“per immagini e numeri” del filosofo Ouspensky

In libreria dal 10 novembre scorso, Il simbolismo dei Tarocchi di Pëtr D. Ouspensky è un piccolo e fortunato classico dedicato alla “filosofia dell’occultismo per immagini e numeri”.

Ripubblicato a cura di Eva Serio nella storica collana “Lo Specchio di Silvia” delle edizioni Colonnese.

In questo agile saggio – arricchito dalle tradizionali illustrazioni degli Arcani maggiori – Ouspensky chiarisce che i Tarocchi non sono un banale mezzo “per predire il futuro”, ma vanno considerati una vera e propria «narrazione per immagini» di un percorso iniziatico da intraprendere per cogliere il senso della vita e i suoi misteri più profondi. Di carta in carta, il colto e ispirato filosofo introduce il lettore al fascino di un linguaggio simbolico che serve a suggerire nuove intuizioni, spronare alla riflessione e guardare al di là del «muro costruito dalle nostre concezioni del mondo».

Pëtr Dem’janovič Ouspenskij (1878-1947), filosofo ed esoterista russo, combinò la sua personale vocazione mistica alla riflessione analitica e psicologica. Si interessò particolarmente all’idea della quarta dimensione (il tempo) ed ebbe rapporti col mistico greco-armeno Georges Ivanovič Gurdjieff. Una delle idee-chiave del suo vasto e complesso pensiero implica che l’essere umano non sia padrone di sé, ma costantemente in balìa di forze che lo governano e di cui non è consapevole. Pubblicò il suo breve saggio Il simbolismo dei Tarocchi a San Pietroburgo nel 1913.

