Mobilità, Raggi-Meleo (M5S): "Questa amministrazione abbandona le ciclabili, i ciclisti se le rifanno da soli"

“L’Amministrazione Gualtieri latita sul fronte delle manutenzioni legate alla mobilità sostenibile al punto che i ciclisti sono costretti a ridipingere da soli le ciclabili sbiadite, come è successo a piazza di Porta San Lorenzo.

Di fronte a un tale gesto di impegno civico e di protesta, si sperava al Campidoglio almeno un po’ di autocritica. Invece l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini ha risposto di aver lanciato, lo scorso dicembre, una manutenzione delle ciclabili da 200mila euro per 70 chilometri, probabilmente inconsapevole di quanto veramente poco sia questa cifra per assicurare la dovuta manutenzione dei tracciati. E ci sono state pure delle occasioni perse: con l’esternalizzazione ad Anas del rifacimento delle strade, si sarebbe dovuto approfittare per cambiarne la conformazione: ampliare i marciapiedi e realizzare nuove piste e corsie ciclabili. Invece, nulla di fatto.

Su questo l’amministrazione Raggi poteva vantare un accordo quadro di manutenzione da un milione all’anno, oltre a un piano straordinario da 150 chilometri di ciclabili transitorie e un Pums da 293 chilometri. Perché questi progetti di mobilità sostenibile sono stati abbandonati?”

Così in una nota l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S, Virginia Raggi, e la capogruppo M5S in Campidoglio Linda Meleo.

