È permesso: venticinque anni di vita di un periodico di montagna. Presentazione del volume che raccoglie i testi della rivista de La Selva di Santa Fiora: giovedì 4 gennaio 2024, ore 17, circolino de La Selva

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Comunicato stampa del 3 gennaio 2024

*È permesso: venticinque anni di vita di un periodico di

montagna.Presentazione del volume che raccoglie i testi della rivista de La

Selva di Santa FioraGiovedì 4 gennaio 2024, ore 17, circolino de La Selva*

La Selva e il Comune di Santa Fiora presentano il *4 dicembre alle 17

presso il circolino de La Selva *una pubblicazione che oltre a ricordare 25

anni della storia sociale di questa piccola frazione collinare, raccoglie

la testimonianza dei mutamenti che hanno coinvolto la cultura contadina

delle aree montane. Venticinque anni fa e per venticinque anni, infatti, un

gruppo di appassionati ha accompagnato la vita della Selva raccogliendo,

approfondendo, citando poesie popolari, ricette miracolose ed eventi, in

una rivista che in parte autocelebrava questa comunità e dall’altra tesseva

la memoria delle famiglie.

“Ricordo il mio primo editoriale – scrive *Alberto Balocchi, primo

direttore* – che si intitolava “Tanto per cominciare” sorprendentemente

attuale ancor oggi. Potrei riproporlo integralmente, poiché

simboleggia la validità del nostro progetto. Infatti “È Permesso?…” è

stato un fedele cronista del nostro tempo, una testimonianza viva delle

trasformazioni che hanno modellato il nostro mondo.

Il volume che oggi raccoglie stralci del periodico è un “lavoro culturale”,

un pregiato esempio di come sia importante fissare e arricchire la cronaca

attraverso una visione che muta nel tempo.

“La bellezza (consentitemi il termine) e il fascino di queste pagine –

*commenta

Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora *- è proprio nell’offrire al

lettore una sospensione temporale, unica, in cui le famiglie, il dialetto,

i luoghi, i proverbi, i nomi si fondono in una vita. Un libro, questo

libro, contiene e conserva tutto, offrendo un affresco. E dando un senso al