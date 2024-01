(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Buonasera,

LAZIO. CORROTTI (FDI): “NESSUNA LEZIONE DA PD”

ROMA, 2 GEN – “I consiglieri del Pd scoprono i problemi lasciati in eredità al policlinico Umberto I e al Sant’Andrea. Che hanno fatto in dieci anni di governo Zingaretti?

Spicca anche l’ex assessore alle Politiche abitative e al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, le cui deleghe hanno brillato sia sull’illegalità diffusa nelle Ater sia sulla morosità di oltre un miliardo di euro all’Ater Roma, a partire dai circoli del Pd che ospitavano l’ex presidente Nicola Zingaretti, che sui cantieri mai partiti.

Mentre Valeriani dà lezioni di buon governo, le Ater sono invase dalle cartelle esattoriali Imu.

Per non parlare delle 10 discariche chiuse senza un’alternativa da Zingaretti in 10 anni, oltre al pasticcio degli Egato in cui è stato piazzato l’ex consigliere Pd, Mauro Buschini. Salvo poi battersi in ritirata…”. Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti