CS il Comune di Corato aderisce a quattro progetti presentati da Anci Puglia per il Servizio Civile Nazionale

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 SERVIZIO CIVILE

Anche il Comune di Corato è tra gli enti presso i quali è possibile svolgere il servizio civile aderendo a quattro progetti presentati da Anci Puglia in coprogettazione con altre aggregazioni di Comuni pugliesi.

– “In reading”

Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Servizio Biblioteca finalizzato alla valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio librario, all’educazione e al rafforzamento dell’identità storica e culturale

– “Monitor 2023”

Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Servizio di Polizia Locale finalizzato alla prevenzione e monitoraggio dell’inquinamento dell’aria.

– “Up 2023”

Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Settore Servizi Sociali finalizzato al potenziamento del welfare leggero e alla facilitazione dell’accesso ai servizi di base, alle misure di sostegno al reddito e la partecipazione alla vita della comunità.

– “Coltivatori di comunità 2023”

Il progetto è rivolto a quattro volontari per il Servizio Agricoltura finalizzato a sostenere il ruolo sociale dell’agricoltura nel promuovere la creazione di reti territoriali in grado di garantire innovazione sociale e culturale nel rispetto della persona e dell’ambiente

Tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità per la presentazione della domanda, sono contenute nel Bando Ordinario 2023 e al lnk – https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/

Le domande possono essere caricate esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e le candidature dovranno pervenire entro le ore 14.00 di mercoledì 14 febbraio 2024.

I progetti avranno una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento Politiche Giovanili un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30.