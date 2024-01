Comunicato stampa. ATAC, prosegue il rinnovamento dei binari della rete tram

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Grazie per l’attenzione.

*ATAC, prosegue il rinnovamento dei binari della rete tram*

*Dall’8 gennaio riprendono **i lavori sulla linea 8 e su parte della linea

Da lunedì prossimo, 8 gennaio, riprendono i lavori di ammodernamento delle

linee tram. In particolare, si completeranno i lavori di rinnovo della

linea 8 e insieme si effettueranno lavori di sostituzione dei binari su

parte della linea 3.

*Si completa **il rinnovo della linea 8.* Lunedì prossimo, 8 gennaio, ri

prenderanno i lavori di ammodernamento della linea 8 riguardanti i tratti

di binario di Ponte Garibaldi. I lavori verranno divisi in quattro fasi, le

prime due fra Lungotevere De’ Cenci e Via Arenula, prima da un lato e poi

dall’altro, e le altre due fasi nel tratto fra Lungotevere Sanzio e

Lungotevere degli Anguillara, anche qui prima da una parte e poi

dall’altra. Complessivamente verranno sostituiti circa 145 metri di binari.

I lavori dureranno cinque settimane. La riapertura della linea, che sarà

interamente sostituita da bus, avverrà dopo i collaudi e le necessarie

autorizzazioni degli enti.

*Interventi sulla **linea 3.* Sempre a partire dall’8 gennaio verranno

sostituiti circa 430 metri di binari lungo la linea tre, nella zona del

Parco del Celio. I lavori verranno suddivisi in tre fasi: la prima fra via

Claudia e via San Giovanni in Laterano, la seconda fra via SS. Quattro e

via Labicana e la terza fra via Labicana e Palazzo Manfredi. I lavori

dureranno cinque settimane. In primavera, inoltre, è previsto il rinnovo

dell’armamento sui tratti di via dei Reti e Piazza Thorvaldsen.

*Interventi previsti nel **periodo estivo** del 2024.* A partire da giugno

e sino a metà ottobre sono previsti lavori di rinnovo profondo del Deposito

di Porta Maggiore per renderlo adatto ai nuovi tram: estensione, durata e

tipologia dei lavori verranno comunicati per tempo.

