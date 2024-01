1° comunicato stampa del 02.01.2024

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CASERTA. PRIMO GIORNO DELL’ANNO ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA. SERVIZIO

COORDINATO DEI CARABINIERI. DENUNCIATE CINQUE PERSONE.

Un inizio anno all’insegna della sicurezza e della legalità per la città di

Caserta, dove le 20 pattuglie della Stazione e del Nucleo Operativo e

Radiomobile impiegate dalla locale Compagnia Carabinieri tra la notte del 31

dicembre e la giornata di ieri hanno consentito di denunciare, in stato di

libertà, cinque persone ritenute rispettivamente responsabili di evasione

dagli arresti domiciliari, ricettazione, porto abusivo di armi od oggetti

atti ad offendere e detenzione di stupefacenti.

I due giovani, di nazionalità tunisina, denunciati per ricettazione sono

stati sorpresi a bordo di un ciclomotore e in possesso di uno smartphone,

entrambi provento di rapina avvenuta poche ore prima ai danni di una giovane

donna. La loro localizzazione è stata possibile, a seguito della denuncia