Lazio. Sanità. Tripodi “ Valeriani finge di non sapere che i fondi a CRI sono previsti da una legge dello Stato per il terzo settore”

(AGENPARL) – lun 01 gennaio 2024 “Stupisce l’uscita del consigliere Massimiliano Valeriani, già assessore

nella Giunta Zingaretti quando invoca una commissione straordinaria per i

fondi che la Regione ha destinato alla Croce Rossa Italiana del Lazio.

Quanto disposto dalla Giunta Rocca è previsto dal codice del terzo settore

in una legge dello Stato che Valeriani dovrebbe conoscere, ripassi il D.lgs

117/2017 Codice del terzo settore come modificato dal D.Lgs 105 del 2018 in

particolare all’art 56 commi 1 e 2. Noi

non ci siamo inventati niente, non ricorriamo a strane alchimie come

spesso accaduto in era Zingaretti. La norma prevede che le amministrazioni

pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e

associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento

in favore di terzi di attività e servizi sociali di interesse generale se

favorevole rispetto al ricorso al mercato. Dunque, chi ci guadagnerebbe dal

trasferimento di questi fondi se, come tutti sappiamo, CRI vive di

volontariato? Valeriani ha perso un’occasione per tacere”