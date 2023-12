(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X – Sinistra Italiana: Ferrovia

Roma Lido, a capodanno servizio prolungato e sostituito con navette Cotral.

Decisione dell’ultimo minuto che ha generato un “non” servizio per i

passeggeri visto che nei monitor delle stazioni si legge tutt’altro così

come sul sito ASTRAL.

Regione Lazio, ferrovia Roma Lido, la gestione della notte di Capodanno

sembra una storia infinita nonostante il 31 dicembre arrivi puntuale ogni

anno. Mentre Roma Capitale ha prolungato il servizio delle metropolitane

fino alle 2.30 del prossimo primo gennaio, la Regione Lazio ha scelto, per

due anni consecutivi, di terminare il servizio della Roma Lido alle 23.30

con le ultime corse dai capolinea. Questa scelta di non uniformare gli

orari di interruzione del servizio della Roma Lido con le linee

metropolitane della città determina, di fatto, l’impossibilità di giovani e

meno giovani di potersi recare verso il centro città la notte di capodanno

senza utilizzare l’auto privata. Una decisione incomprensibile, reiterata

per il secondo anno consecutivo, che confligge con la necessità di

migliorare la qualità della vita delle persone. C’è un tema che si lega al

diritto alla mobilità di chi l’auto privata non vuole utilizzarla o non ce

l’ha proprio, c’è un tema di sicurezza stradale visto che parliamo della

notte più “folleggiante” dell’anno, c’è un tema connesso all’accoglienza

turistica e quindi al servizio di trasporto offerto e c’è poi il tema

legato alla mobilità collettiva su ferro necessaria, oggi più di ieri, per

contrastare i livelli di inquinamento nell’aria che respiriamo. Dopo il

danno arriva la beffa. Mentre nel giorno prima della notte di San

Silvestro, quindi a poche ore dalla mezzanotte, nelle stazioni della

Metromare c’erano solamente avvisi sull’interruzione del servizio alle

23.30 e nulla più, è arrivata in velocità una notizia diffusa da una

importante emittente locale sul fatto che a partire dalle 23.30 di domenica

31 dicembre e fino alle 2.00 di lunedì primo gennaio, il servizio della

linea ferroviaria Roma-Lido sarà sostituito da navette Cotral. Praticamente

la Regione Lazio istituisce in “zona Cesarini” delle navette sostitutive.