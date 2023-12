Marino. Riuscita piena per assemblea solidale con la Palestina promossa dal PCI a Bibliopop

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Partito Comunista Italiano Comitato regionale del Lazio Coordinamento PCI Castelli romani

COMUNICATO del 31 dicembre 2023

Marino/S. Maria delle Mole. Piena riuscita della iniziativa solidale per la Palestina, molte decine i partecipanti. Passione e spessore negli interventi

“L’intestazione della locandina che ha chiamato a raccolta cittadini, molti comunisti e di sinistra, con molti altri ispirati da un autentico pacifismo che legge le nefandezze di un mondo in mano a barbari che muovono dai propri interessi padronali e di privilegi, la possiamo leggere qui di seguito in lingua italiana e araba, lancia la parola d’ordine del cessate il fuoco per una Palestina libera. – commentano dalla segreteria del PCI di Marino e dal Coordinamento PCI Castelli romani che si è assunto l’onere organizzativa anche sotto l’egida del PCI Lazio -. Palestina libera : cessate il fuoco ! فلسطين الحرة: وقف إطلاق النار!