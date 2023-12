1° Comunicato Stampa del 31 dicembre 2023

(AGENPARL) – dom 31 dicembre 2023 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SANT’ARPPINO(CE). SORPRESI CON FUOCHI ILLEGALI ED ESPLOSIVO CUSTODITI NEL

CANTINATO. IN DUE ARRESTATI DAI CARABINIERI.

Sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo

Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, i due fratelli che

nel pomeriggio di ieri, nel corso dei mirati controlli volti a prevenire e

reprimere la detenzione e la vendita di artifizi pirotecnici illegali, sono

stati trovati in una privata abitazione del comune di Sant’Arpino, nel

casertano, in possesso di oltre 60 kg di materiale esplodente, di cui 25 kg

costituiti da ordigni improvvisati ed estremamente pericolosi, il tutto

illegalmente detenuto.

I fuochi pirotecnici, così come i manufatti esplosivi, sono stati rinvenuti

dai militari dell’Arma nel corso della perquisizione effettuata all’interno

del locale cantinato, di pertinenza dell’abitazione di uno degli arrestati.

Atteso il quantitativo del materiale e l’instabilità delle polveri piriche

le operazioni di recupero sono state eseguite con il supporto tecnico dei

Carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Caserta ed

affidato, in custodia giudiziale, ad una ditta specializzata.

Gli arrestati, un 32enne e un 37enne, già noti alle forze dell’ordine, sono

stati accompagnati in caserma e ristretti presso le camere di sicurezza a

disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovranno rispondere,

rispettivamente, di detenzione illegale di materiale esplosivo,

fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, omessa denuncia di

materie esplodenti e resistenza a pubblico ufficiale.