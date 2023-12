CS ABRUZZO -NUOVO OSPEDALE VASTO, LA NOTA DEL SENATORE SIGISMONDI (FDI)

(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

ABRUZZO-NUOVO OSPEDALE VASTO, SIGISMONDI (FDI): CON MARSILIO ATTENZIONE E

CONCRETEZZA MAI VISTE. ANCHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ACCORGE CHE VA

CHIUSO L’ACCORDO DI PROGRAMMA.

“Sono contento che anche l’amministrazione comunale di Vasto e le forze di

maggioranza abbiano finalmente compreso l’importanza di sottoscrivere

l’Accordo di programma con la Regione Abruzzo e l’Asl di

Lanciano-Vasto-Chieti per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero

di Vasto. Un mese fa avevo denunciato pubblicamente come il Sindaco e

l’amministrazione stavano incomprensibilmente ritardando i lavori di

stesura dell’Accordo rallentando così l’iter per la realizzazione del nuovo

ospedale, un’ opera che l’area del vastese aspetta da decenni. In questi

ultimi anni solo grazie al lavoro incessante del presidente Marco Marsilio

e dell’assessore regionale Nicoletta Veri si è riusciti a sbloccare, al

Ministero della Salute, i finanziamenti per il nuovo ospedale che avrà un

costo complessivo di circa 150 milioni di euro, di cui circa 105,5 milioni

con fondi statali e 44 milioni con fondi regionali. Inoltre la Regione

Abruzzo si è impegnata a finanziare per ulteriori 15 milioni le opere di

urbanizzazione necessarie a rendere accessibile la relativa area. È dunque

sotto gli occhi di tutti come, con il presidente Marsilio, il nostro

territorio stia finalmente avendo l’attenzione che merita e che da altri

governi regionali in passato era mancata. Mi auguro, quindi, che ai

comunicati stampa che sta diramando il centrosinistra vastese in queste ore

seguano i fatti e che non ci siano più scuse per dilazionare i tempi per la

sottoscrizione e la successiva approvazione dell’accordo di programma in

consiglio comunale. Un ringraziamento particolare va al direttore generale

della Regione, Toni Sorgi, e al direttore generale della Asl, Thomas

Schael, e alle strutture tecniche della stessa Asl, per l’apporto tecnico

determinante per cogliere questo importante risultato”. È quanto dichiara

il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

Vasto, 30 dicembre 2023

