(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 RICCIARDI (M5S): SOLO GRAZIE A M5S STOP SPESE MILITARI 2% NEL 2024

Roma, 29 dic. – “Il Movimento 5 Stelle è orgoglioso di ricordare che se non fosse stato per noi l’anno scorso il Governo italiano stava per portare le spese militari al 2% del Pil entro il 2024. E’ stato il M5S ad opporsi al partito trasversale delle armi. Come dice Papa Francesco, facciamo attenzione a a questa corsa alle armi, perché la storia dimostra he quando si investe in armi, poi quelle armi finiscono per essere usate: non c’è mai stata una corsa al riarmo che non sia stata preludio di una catastrofe”.

Lo ha dichiarato il vicepresidente M5S Riccardo Ricciardi intervenendo in aula nel corso del dibattito sulla manovra.

“E non ci si azzardi a dire – ha aggiunto Ricciardi – come hanno fatto i colleghi di Italia Viva e Azione che ormai lavorano per la maggiorana, che il M5S non si prende le responsabilità, perché nel momento più grave della storia di questa Repubblica il M5S si è preso l’enorme responsabilità di portare avanti il Paese in piena pandemia”.

