(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 Comunicato stampa – 29 dicembre 2024

PORTA (PD): “APPROVATO IL MIO ORDINE DEL GIORNO SUL MECCANISMO AUTOMATICO DI ADEGUAMENTO RETRIBUTIVO DEI CONTRATTISTI MAECI”

“Oggi, il Governo, nell’ambito dell’esame della legge di bilancio, ha accolto l’Ordine del giorno dei parlamentari del PD, a mia prima firma, concernente l’istituzione di ‘un meccanismo di finanziamento automatico delle risorse destinate al riadeguamento retributivo’ del personale a contratto in servizio presso le sedi estere del MAECI.

L’Odg, votato positivamente all’unanimità, viene incontro alle esigenze di questa categoria di lavoratori che hanno diritto ad un adeguamento dello stipendio senza dover lottare ogni anno per fare in modo che il MAECI eroghi un salario che tenga conto del costo della vita aggiornato al tempo presente. Auspico, pertanto, che si proceda presto a definire lo strumento normativo in grado di regolarlo.”

Lo ha dichiarato l’On. Fabio Porta, deputato del PD eletto in Sud America e membro della Commissione esteri.

