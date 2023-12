(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Manovra, Rizzetto (FdI): l’obiettivo è di contrastare l’elevata inflazione

ROMA, 29 dicembre 2023 – “Le misure previste dalla Legge di Bilancio 2024 hanno l’obiettivo di contrastare l’elevata inflazione. Sono misure che puntano a ridurre la pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Vi sono inoltre misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità, per la sanità, per il rinnovo dei contratti della PA, oltre a incentivi e a meccanismi premiali per le aziende che investono e assumono e per quelle che decidono di ritornare a produrre in Italia. È una manovra seria e responsabile e nel 2024 porteremo avanti progetti e obiettivi a favore del rilancio economico dell’Italia”. Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, On. Walter Rizzetto (FdI).

