(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

VILLA ARGENTINA CHIUSA FINO A NUOVO ANNO

La Provincia di Lucca, scusandosi per il disagio, comunica che, in questo ultimo scorcio di festività

natalizie, Villa Argentina resterà chiusa per effettuare alcuni interventi di manutenzione.

Gli eventi, le aperture straordinarie e quelle ordinarie per visitare la Villa riprenderanno

normalmente a inizio del nuovo anno, con nuove e interessanti iniziative.

Ufficio Stampa della Provincia di Lucca 28/12/23