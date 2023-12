Sermoneta, nominato il direttore scientifico del Museo della storia della ceramica

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 *Vincenzo Scozzarella nominato il direttore scientifico del Museo della

storia della ceramica di Sermoneta*

Palazzo Ada Caetani, oggetto di un poderoso intervento di restauro che si

avvia alle fasi conclusive, ospita dal 2004 il museo della storia della

ceramica, composto da tre sale nelle quali sono esposti reperti della

produzione di ceramica artistica dalla Preistoria al Novecento toccando i

centri italiani di maggior prestigio (Deruta, Viterbo, Faenza, Caltagirone)

e parte dei corredi funerari provenienti dalla necropoli protostorica

locale di Caracupa (Sermoneta Scalo).

L’amministrazione comunale, nell’ottica di far crescere il museo e renderlo

sempre più attrattivo e funzionale alla sua missione divulgativa, ha

provveduto alla nomina, per la prima volta, di un direttore scientifico. Si

tratta del dottor Vincenzo Scozzarella, professionista altamente

qualificato che negli anni si è distinto in ambito provinciale per

competenza e rigore nella direzione di altri musei, che ha risposto al

bando pubblico indetto dall’amministrazione comunale. L’incarico avrà la

durata di tre anni.

La nomina è propedeutica all’iscrizione del Museo della storia della

ceramica nell’Organizzazione museale regionale, che darà accesso a

finanziamenti per continuare a far crescere l’esposizione e renderla

accessibile e fruibile da un pubblico sempre più vasto.

«Voglio augurare buon lavoro al dottor Scozzarella per l’incarico che lo

attende e che, sono certa, darà importanti risultati- spiega il sindaco

Giuseppina Giovannoli – crediamo molto nelle potenzialità di questo museo,

che abbiamo candidato a ottenere i fondi regionali per migliorarne

l’accessibilità. Abbiamo investito sulla sede di Palazzo Caetani,

inserendola nella Rete delle dimore storiche della Regione. Sono in

conclusione i lavori di restauro, con il rifacimento del tetto, della

facciata e il restyling dei locali interni, ma non vogliamo fermarci.

Abbiamo chiesto l’iscrizione del Museo all’Organizzazione museale

regionale, per metterlo in rete con gli altri musei, abbiamo approvato la

Carta dei Servizi e il regolamento. Ringrazio la responsabile dell’area

Cultura, la dottoressa Barbara Palombo, per il grande lavoro svolto insieme

all’amministrazione. Stiamo facendo crescere questo museo e sono certa che

l’apporto del direttore scientifico del Museo sarà un valore aggiunto».