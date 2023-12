(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

Rizzetto (FdI): Comune di Udine tuteli gli animali dai botti di fine anno

UDINE, 28 dicembre 2023 – “La protezione degli animali è un nostro diritto e dovere, soprattutto nei periodi in cui vengono utilizzati fuochi d’artificio come in occasione di fine anno. Con rammarico devo constatare che l’Amministrazione Comunale di Udine non pensa alla tutela degli animali tanto da consentire con un’ordinanza i botti di fine anno dalle ore 18:00 del 31 dicembre fino alle 8:00 del mattino dopo. Petardi e botti oltre alla pericolosità di chi li maneggia male, sono dannosi per la salute degli animali. Auspico che dopo questo picco di insensibilità, l’Amministrazione Comunale possa fare un passo indietro e pensare al benessere di tutti revocando l’ordinanza. Bene ha fatto il gruppo consiliare FdI Udine per bocca del consigliere Vidoni a sollevare il tema”. Lo afferma in una nota l’On. Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia-Giulia, Vice Presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente e Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

Clara Salpietro

Giornalista professionista I Responsabile Comunicazione On. Walter Rizzetto

Presidente XI Commissione Lavoro pubblico e privato

Camera dei deputati

Piazza del Parlamento n. 24 – 00186 Roma