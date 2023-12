gran gala d inverno 23 concerto e consegna excelsior d ooro

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 *Il 27 dicembre si è tenuta la quarta edizione del tradizionale Gran Gala

d’inverno, organizzato dall’Associazione Novi Musica e Cultura.*

*La suggestiva Chiesa di San Nicolò, gentilmente messa a disposizione dal

parroco, Don Angelo, che ringraziamo, ha fatto da cornice ad un concerto di

elevato livello culturale, apprezzatissimo da un pubblico numeroso ed

entusiasta *

*Il concerto ha registrato, già dalla mattina, il tutto esaurito. I 340

posti a disposizione, definiti dal piano di sicurezza, erano tutti

occupati e le numerose richieste pervenute via mail e w app nel pomeriggio,

oltre cinquanta persone, non hanno avuto purtroppo la possibilità di

assistere all’evento.*

*Il concerto ha visto la partecipazione di artisti di livello

internazionale, che hanno dimostrato tutta la loro bravura: l’Ensemble I

cameristi Cromatici(tutti musicisti della Rai), in formazione da 22

elementi, l’oboe solista Carlo Romano, il Violinista Constantin

Beschieru, il violinista Premio Paganini 21 Giuseppe Gibboni, sotto la

prestigiosa direzione del Maestro Maurizio Billi*

*Il programma ha spaziato dal Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8

(fatto per la notte di Natale)di Arcangelo CORELLI al Concerto per oboe

in do minore di Alessandro MARCELLO, eseguito magistralmente dall’oboista

Carlo Romano, dalle quattro stagioni di Antonio VIVALDI con Giuseppe

Gibboni al Concerto per due violini e archi, in re minore, BWV 1043 di *

*Johann Sebastian BACH, magistralmente eseguito da Giuseppe Gibboni e

Constantin Beschieru, per concludere Giuseppe Gibboni ha incantato il

pubblico con la Campanella di Paganini*

*I bis, richiesti a gran voce da un pubblico entusiasta, che si è alzato

tre volte e ha regalato un tripudio di applausi, hanno visto Giuseppe

Gibboni esibirsi da solo con Capriccio n 2 di Paganini e poi ripetere con

l’orchestra l’estate di Vivaldi.*

*Momento di Grande emozione è stato quello della consegna dell’Excelsior

d’oro, splendido gioiello ideato e realizzato dalla Gioielleria Megazzini

di Valenza, all’On Sandro Bondi.*

*Il gioiello è stato consegnato dai pronipoti di Romualdo Marenco alla

presenza del Vice Presidente e della Direttrice Organizzativa

dell’Associazione, Dott Calesini e Dott ssa Orsini, di Ada Caraccia e Don

Livio Vercesi, rispettivamente Excelsior 2021 e 2022 e dall’Assessore

Casanova.*

*Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura erano purtroppo impegnati nel

contemporaneo Consiglio Comunale.*

*Si è concluso così, con un concerto apprezzato da un caloroso ed

entusiasta pubblico un anno molto impegnativo per l’Associazione Novi

Musica e Cultura, sotto la prestigiosa direzione artistica di Maurizio

Billi*

*Il ricco programma (7 concerti e un concorso) ha potuto essere realizzato