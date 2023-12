Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI – CAVINI: “CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MARIO GIACHINI”

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 MUNICIPIO XV, TORQUATI – CAVINI: “CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MARIO

GIACHINI”

“Abbiamo appreso con profonda tristezza della scomparsa di Mario Giachini,

storico compagno della vigilanza: una figura rassicurante e importante in

tutte le fasi, anche travagliate e difficili, del Partito. Per anni a capo

della sicurezza del partito, Giachini ha iniziato proprio dal nostro

territorio ed in particolare da Cesano, territorio al quale non ha mai

fatto mancare la sua vicinanza. Oggi la nostra Comunità perde non solo un

punto di riferimento, ma soprattutto un uomo che ha rappresentato la

militanza e la professionalità.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e il

Presidente del Consiglio del Municipio XV, Stefano Cavini.

Roma, 28 dicembre 2023

Uff. Stampa

Daniele Torquati

Presidente Municipio Roma XV

