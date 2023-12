[INGV Comunicato stampa] CAMPI FLEGREI | Due livelli nella crosta terrestre dell’area flegrea regolerebbero i movimenti verticali e la sismicità degli ultimi decenni

(AGENPARL) – ven 22 dicembre 2023 CAMPI FLEGREI | Due livelli nella crosta terrestre dell’area flegrea

regolerebbero i movimenti verticali e la sismicità degli ultimi decenni.

[Roma, 22 dicembre 2023]

Secondo un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia (INGV) e dell’University College of London (UCL), la presenza di due livelli poco

permeabili nella crosta dei Campi Flegrei regolerebbe i movimenti verticali e la sismicità

osservati negli ultimi 40 anni.

Pubblicata sulla rivista scientifica ‘Earth and Planetary Science Letters’, la ricerca “Evolution in

unrest processes at Campi Flegrei caldera as inferred from local seismicity” ha analizzato la

distribuzione degli eventi sismici e dell’energia da essi rilasciata: i risultati suggeriscono che

quest’ultima si concentra principalmente in prossimità di due livelli (superfici di separazione

tra rocce con proprietà fisiche e chimiche diverse) situati rispettivamente a circa 3 ed a 1-1,5

chilometri di profondità.

“Questi livelli svolgono un ruolo chiave nel controllo dei movimenti verticali e della sismicità

nei Campi Flegrei e sono presenti in diversi sistemi vulcanici caratterizzati da alte temperature

e da circolazione dei fluidi. Quello più superficiale previene almeno in parte la dispersione dei

fluidi idrotermali verso la superficie, fluidi che hanno un ruolo significativo nell’innesco della

sismicità”, ha dichiarato Stefano Carlino, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV

e coautore dello studio.

Al di sotto del livello più profondo, le rocce passano da un comportamento fragile, cioè sono

soggette a rottura determinando i terremoti, a uno duttile, in cui si deformano plasticamente

senza rompersi.

“Qui avviene il processo di accumulo di fluidi e/o di magma che determinerebbe l’aumento di

pressione e il sollevamento della caldera. L’innalzamento potrebbe continuare fino a quando

lo stiramento della crosta consentirà il maggiore deflusso di gas in superficie, con conseguente

depressurizzazione della sorgente del sollevamento, come pensiamo sia avvenuto durante la

fase terminale della crisi bradisismica del 1982-1984, iniziata con lo sciame del 1° aprile 1984”,

afferma Nicola Alessandro Pino, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e

coautore dello studio.

A differenza del periodo 1982-1984, durante l’attuale fase di sollevamento in corso dal 2005,

la sismicità è concentrata maggiormente nel settore orientale di Pozzuoli, al di sotto dell’area

Solfatara-Bagnoli.

“Il monitoraggio dell’attività dei Campi Flegrei nel prossimo futuro potrà indicare se gli sciami

sismici degli ultimi mesi rappresentino o meno l’inizio di questa fase”, conclude Stefania

Danesi.

La ricerca pubblicata ha una valenza essenzialmente scientifica, priva al momento di

immediate implicazioni in merito agli aspetti di protezione civile, rappresentando un

contributo potenzialmente utile in futuro per affinare gli strumenti di previsione e

prevenzione di protezione civile. Al momento i risultati della ricerca non hanno alcuna

implicazione diretta su misure che riguardano la sicurezza della popolazione.

Link allo studio: Evolution in unrest processes at Campi Flegrei caldera as inferred from local

seismicity – ScienceDirect

Link utili: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Osservatorio Vesuviano dell’INGV (INGV-OV)

University College London

Come afferma Christopher Kilburn, professore dell’University College of London (UCL) e coautore dello studio “Gli innalzamenti del suolo nei Campi Flegrei nelle ultime decadi

favoriscono lo stiramento e l’eventuale rottura parziale della crosta. Questo processo facilita

il passaggio dei fluidi accumulati nel sottosuolo e quindi una perdita di pressione in

profondità”.

Immagine dallo studio

Modello concettuale delle fasi bradisismiche della caldera dei Campi Flegrei dal 1982 a oggi.

A sinistra: 1982-1984, aumento di pressione in profondità e sollevamento del suolo, creazione di fratture,

depressurizzazione e subsidenza; al centro: 1985-2005, risigillatura delle fratture nella fase di subsidenza; a

destra: 2005-2023, nuovo aumento di pressione in profondità e sollevamento del suolo, riapertura delle fratture,

prevalentemente nella crosta in corrispondenza della Solfatara

