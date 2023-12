(AGENPARL) – ven 22 dicembre 2023 Turismo, 900.000 euro dalla Camera di Commercio per rilanciare il compartoOnline il “Bando per il sostegno alle imprese turistiche 2023”

900.000 euro per la concessione di contributi alle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina. È il frutto dell’impegno concreto della Camera di Commercio che, grazie al “Bando per il sostegno alle imprese turistiche 2023”, istituisce, con la gestione dell’Azienda Speciale Informare, un contributo a fondo perduto per le Micro, Piccole e Medie Imprese del settore, con l’obiettivo di sostenere il comparto mediante misure di promozione ed incremento della competitività. Particolare attenzione è rivolta alle tematiche ambientali, per favorire un maggiore contatto con la natura, spingendo le imprese verso investimenti in sostenibilità e nuove tecnologie outdoor e green.

Il “Bando per il sostegno alle imprese turistiche 2023”, con tutte le informazioni utili, è consultabile sul sito internet della Camera di Commercio http://www.frlt.camcom.it nella sezione “Albo Camerale” e sul sito internet di Informare http://www.informare.camcom.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.

Tramite l’utilizzo dei contributi a fondo perduto, verranno finanziati i seguenti interventi per le MPMI:

1. Interventi formativi per management e personale;

2. fornitura di beni e/o servizi finalizzati al rilancio, ammodernamento e innovazione strutturale e strumentale delle imprese del comparto turistico, ICT, sicurezza, barriere architettoniche;

3. fornitura di beni e/o servizi di promozione e pubblicità della struttura ricettiva;

4. soluzioni digitali per migliorare l’offerta turistica;

5. soluzioni per lo sviluppo delle strutture e dei servizi per il turismo outdoor (cicloturismo e sport, turismo sull’acqua, escursionismo, ecc);

6. soluzioni per la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico.

Il contributo consiste in un sostegno economico, erogato in un’unica soluzione: per gli alberghi ad una e due stelle il contributo massimo ammissibile è di 15.000 euro; per gli alberghi da tre a cinque stelle e superiori il contributo massimo ammissibile è di 30.000 euro. Contributo massimo ammissibile pari a 15.000 euro anche per le attività con codice Ateco 55.20 e 55.30; si arriva a 2500 euro per le attività con codice Ateco 79.11 e 79.12.

I commenti