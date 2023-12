Gli Stati Uniti schierano bombardieri B-1B vicino alla penisola coreana dopo il lancio del missile balistico intercontinentale

(AGENPARL) - ROMA, 20 Dicembre 2023 - I bombardieri strategici statunitensi B-1B hanno preso parte ad un’esercitazione aerea congiunta che la Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone hanno tenuto mercoledì sulle acque intorno alla penisola coreana in una dimostrazione di forza dopo il lancio della Corea del Nord di un missile balistico intercontinentale (ICBM).

L’esercitazione si è svolta sulle acque a est dell’isola meridionale di Jeju, dove le zone di identificazione della difesa aerea della Corea del Sud e del Giappone si sovrappongono, hanno affermato i capi di stato maggiore congiunti (JCS), in mezzo alle crescenti tensioni in seguito al fuoco del Nord dell’Hwasong. -18 missili balistici intercontinentali a combustibile solido nel Mare Orientale lunedì.

Aerei da combattimento sudcoreani F-15K, statunitensi F-16 e giapponesi F-2 hanno scortato due bombardieri B-1B in un volo in formazione, come mostrano le foto dell’esercitazione rilasciate dal JCS.

“Questa esercitazione è stata pianificata… per rafforzare le capacità dei tre paesi di rispondere alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord, compreso il lancio di un missile balistico intercontinentale a combustibile solido, e per dimostrare la forte determinazione per una risposta congiunta”, ha affermato il JCS in una dichiarazione.

Secondo il JCS, l’ultimo dispiegamento ha segnato la 13esima volta che un bombardiere strategico statunitense, compreso il B-52H con capacità nucleare, è stato schierato quest’anno nella penisola coreana o nelle aree vicine.

Secondo il ministero della Difesa, il B-1B, che non è più dotato di capacità nucleare, è stato precedentemente schierato nell’area della penisola cinque volte quest’anno.

L’esercitazione aerea trilaterale è stata anche l’ultima nel suo genere da quando i tre paesi hanno tenuto la prima esercitazione autonoma in assoluto in ottobre, coinvolgendo un bombardiere statunitense B-52H, sulle acque a sud della penisola.

Seoul, Washington e Tokyo hanno recentemente rafforzato i legami di sicurezza di fronte all’evoluzione delle minacce militari da parte della Corea del Nord.Il lancio dell’Hwasong-18 di lunedì ha segnato il quinto lancio di un missile balistico intercontinentale da parte del Nord quest’anno.

Martedì, i tre paesi hanno attivato completamente un sistema per condividere i dati di allarme missilistico nordcoreano in tempo reale e hanno approvato un piano pluriennale per esercitazioni militari trilaterali.

Ad agosto, il presidente Yoon Suk Yeol, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida hanno concordato di rendere operativo il sistema entro la fine di quest’anno e di tenere esercitazioni trilaterali “annuali, nominate e multi-dominio” su base regolare a al vertice di Camp David.