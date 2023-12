Invito conferenza stampa – Il 21 dicembre 2023 Sala Anfiteatro della Regione Sardegna a Cagliari presentazione del protocollo d’intesa interistituzionale sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 _____________________________________________________

21 dicembre 2023. Sala Anfiteatro della Regione Autonoma della Sardegna Cagliari

Conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa interistituzionale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.

I contenuti dell’accordo saranno presentati in occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Direzione regionale Inail Sardegna e partner istituzionali o di comprovata competenza e qualificazione, operanti nel settore della promozione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il 21 dicembre, alle 10.00, nella Sala Anfiteatro della Regione Sardegna, via Roma 235, Cagliari, è convocata la conferenza stampa in occasione della sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Direzione regionale Inail Sardegna, l’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, l’Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari, l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) e l’Italian Resuscitation Council (IRC).

Il protocollo, al quale seguiranno gli accordi attuativi tra i diversi partner firmatari, è finalizzato alla realizzazione di un programma di attività dirette a rafforzare la rete della sicurezza regionale e a innovare le strategie della prevenzione, con interventi in diversi settori produttivi, tarati sulle specificità regionali.

I primi sottoscrittori, oltre la Direzione regionale Inail Sardegna, sono partner che avevano già manifestato la volontà di aderire al protocollo in occasione dei convegni “Forum della prevenzione Made in Inail” organizzati dall’ Inail Sardegna a Sassari e a Cagliari nei mesi di marzo e giugno 2023.

La collaborazione avrà durata quinquennale e resterà aperta alla firma delle ulteriori parti contraenti, per il periodo di un anno.

Per la Direzione regionale Inail Sardegna l’intesa sarà siglata dal direttore regionale Inail Sardegna, Alfredo Nicifero, promotore dell’iniziativa.

Alessandra Gallus, Direzione regionale Inail Sardegna