(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 **Giani incontra le Istituzioni locali a Livorno: “La Giunta lavora per

tutta la Toscana”**

/Scritto da Marco Ceccarini, lunedì 18 dicembre 2023/

“E’ molto importante dimostrare sempre di più che la Giunta regionale

lavora su tutto il territorio toscano senza una centralità su Firenze. Per

questo, quest’anno, ho voluto iniziare una prassi che, in coincidenza con

gli auguri, mi ha portato, oggi, a convocare, alle quattro di pomeriggio,

la Giunta in questa sede, nel palazzo della Provincia, dove peraltro

abbiamo trattato un numero record di delibere, oltre ottanta, mentre in

genere all’ordine del giorno ce ne sono quaranta o cinquanta. Partiamo con

Livorno e continueremo nei prossimi anni con gli altri capoluoghi della

costa. Per iniziare abbiamo individuato Livorno perché questa è la città

costiera più popolosa, la città del porto, ma la prassi che abbiamo

inaugurato stasera ci porterà, negli anni a venire, a coniugare i saluti

natalizi con la necessità di porre l’attenzione sulle necessità della

Toscana costiera”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani,

nell’incontro che, al termine dei lavori di Giunta che si sono svolti a

Livorno quest’oggi, lunedì 18 dicembre, ha avuto a Palazzo Granducale,

sede della Provincia di Livorno, con i rappresentanti istituzionali del

territorio sui temi e le questioni che interessano la comunità regionale e

la costa. Il confronto è stato anche l’occasione per effettuare uno

scambio di auguri con i rappresentanti istituzionali del territorio in

vista delle festività natalizie e di fine anno.

Dopo l’introduzione della presidente della Provincia di Livorno, Sandra

Scarpellini, che ha sottolineato l’importanza di “momenti di riflessione

e di confronto come questo”, è stato il sindaco di Livorno, Luca

Salvetti, ad evidenziare che “la Regione ha saputo porre gli interessi e

le questioni della costa al centro delle scelte” e ha auspicato che “le

istituzioni e in particolare i Comuni possano avere da parte del Governo

gli strumenti adeguati per rispondere alle necessità dei cittadini”,

mentre il prefetto di Livorno, Paolo D’Attilio, ha ricordato l’emergenza

immigrati che ha visto la Prefettura “collaborare proficuamente, nel

corso del 2023, con la Regione Toscana”.

Tra i temi toccati dal presidente Giani vi è stato anche quello dello

sviluppo del porto.

“La Darsena Europa nei giorni scorsi ha avuto il via libera della Vas

(valutazione ambientale strategica, ndr). Questo vuol dire che i fondali

del porto passeranno da 12 metri e mezzo a 20 metri di pescaggio. Il che

significa che il porto di Livorno sarà inserito nelle grandi vie del

commercio internazionale”, ha affermato Giani.