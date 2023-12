Fwd: LA METRICA DELL’OLTRAGGIO: IL 28 DICEMBRE, PRESSO IL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI, SI PARLA DI VIOLENZA SULLE DONNE, CON LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MICHELA BILOTTA

(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 LA METRICA DELL’OLTRAGGIO: IL 28 DICEMBRE, PRESSO IL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI, SI PARLA DI VIOLENZA SULLE DONNE, CON LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MICHELA BILOTTA

Sarà presentato presso il Palazzo di Città del Comune di Cava de’ Tirreni giovedì 28 dicembre alle ore 17

“La metrica dell’oltraggio”, l’appassionante romanzo di Michela Bilotta, autrice salernitana che vive a Bruxelles, dove si occupa di comunicazione e ufficio stampa.

Edito dalla Jack Edizioni, il libro affronta il tema della violenza sulle donne attraverso il viaggio, anche simbolico, della protagonista, sullo sfondo di un’Italia “minore” di struggente bellezza, da Cetara a Recanati, fino ai luoghi di Isabella Morra.

“Questo libro indaga i tanti volti della violenza di genere, dalla strumentalizzazione mediatica del fenomeno all’influenza che gli stereotipi linguistici esercitano sui comportamenti quotidiani, ma soprattutto focalizza l’attenzione sui retaggi di una cultura patriarcale di cui spesso non siamo consapevoli”, dichiara Michela Bilotta, che aggiunge: “Sono da sempre interessata alle dinamiche di genere, ma l’idea del libro è nata qualche estate fa quando, trovandomi in vacanza in Basilicata, ho avuto l’opportunità di visitare il parco letterario di Valsinni, dedicato a Isabella Morra. Nello stesso periodo si susseguivano le notizie di diversi femminicidi, come purtroppo accade ancora oggi. Così ho deciso di intrecciare la tragica storia della poetessa lucana con il destino altrettanto drammatico delle donne vittime di femminicidio oggi”.