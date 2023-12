(ACON) BILANCIO. FASIOLO (PD): MANOVRA A SPOT CHE DIMENTICA VERI GRANDI TEMI

(AGENPARL) – dom 17 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 17 dic – “Il nostro voto contrario alla manovra

proposta dalla Giunta Fedriga ? stato netto”.

Lo afferma in una nota la consigliera Laura Fasiolo (Pd),

evidenziando come sia “incomprensibile che una Stabilit? cos?

ricca abbia mancato di strategie e visioni innovative, si sia

dispersa in rivoli di contentini spot, rivelandosi incapace di

affrontare i grandi temi, in primis quello della sanit? pubblica,

dei medici di Medicina generale, delle liste d’attesa, della fuga

degli specialisti dal pubblico al privato, della crisi del

personale infermieristico, dell’assenza di una parola sulle

malattie dementigene come l’Alzheimer”.

“Deboli – secondo Fasiolo – le politiche sulla denatalit?, su

formazione e attrattivit? al lavoro dei giovani e sul welfare per

le persone anziane. La mia proposta di generare un servizio di

trasporti per non autosufficienti, ai luoghi di cura e terapia,

attivo e funzionante a Trieste, come il Trasporto Facile,

generalizzandolo all’intera regione non ? stato accolto in prima

istanza n? valorizzato ma ha ottenuto solo un ordine del giorno,

non un auspicabile entusiastico accoglimento con un emendamento.

Bene, sar? dunque Riccardi a valutare se chiamare un numero verde

ed avere un servizio trasporto organizzato a con andata e ritorno

sotto casa sia utile o meno a persone sole e fragili e anziane e

senza rete familiare”.

“E ancora – incalza Fasiolo – come non citare i Consultori

mortificati quanto a personale, la scuola sacrificata nella

disattenzione alle aree pi? disagiate e periferiche della

regione, soggetta ad accorpamenti verticistici e non condivisi

con i territori: sono scelte che si qualificano da s?”.

“La dice lunga – prosegue la consigliera – la chiusura ad

accogliere le mie proposte finalizzate all’integrazione, quali il

potenziamento dei budget per l’insegnamento dell’italiano agli

stranieri, per la formazione e il potenziamento dei mediatori

culturali e per lo psicologo della scuola laddove venga richiesto

dalle scuole autonome un’importante prevenzione e facilitazione

della relazione interpersonale per i giovani”.

“Persino lo psicologo che aiuti i e le i carcerati/e a gestire la

difficolt? in un contesto penale lontano da figli e famiglia ?

stato negato – sottolinea ancora Fasiolo – cos? come l’ascensore

e il montacarichi nel carcere di Gorizia”.

Poi aggiunge: “il parco Basaglia, altra nota stonata: dimenticati

da Asugi gli edifici che attendono di essere messi a norma quando

il centenario di Basaglia si avvicina; su un ipotetico Ostello da

insediare ? stata aperta un’interlocuzione, in un quadro

complessivo per? di disattenzione e di declino che confina tutta

l’opposizione a ruoli marginali”.

“L’atteggiamento di chiusura sulle nostre proposte – sottolinea

la dem – ? stato compensato da scelte caotiche, prive di una

visione complessiva di futuro sul piano socio sanitario, sullo

sviluppo sostenibile ambientale, sulle politiche produttive, sul

futuro dei giovani, sul tema della donna e delle politiche

paritarie”.

“Un ostentato verticismo pigliatutto – conclude Fasiolo – sordo

alle proposte concrete e costruttive di una minoranza che non

far? sconti”.

